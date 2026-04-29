Татяна Дончева: Със 131 депутати няма оправдания - може да се направи всичко

Резултатите от изборите и категоричната победа на Румен Радев с 131 мандата предизвикаха силни реакции в политическото пространство. Според Татяна Дончева най-сериозният отлив на гласове е именно от БСП. „Радев взе 50% от вота, който преди е бил за БСП. Това показват социологическите данни“, заяви Дончева. По думите ѝ причината е натрупано обществено недоволство, достигнало своя пик в края на миналата година. „Причината е една акумулирана ненавист, която събори правителството. Хората търсят кой може да разчисти терена от Борисов и Пеевски“, смята тя.

Дончева коментира, че сериозна роля за пренасочването на избирателите са изиграли местните власти. „Кметовете играха доста двусмислена роля като посредници при насочване на вота. Кметовете от БСП избрани. Но може да се окаже, че не само от БСП. Те играха доста двусмислена роля на посредници при насочване на вота. Там има следния проблем. При правителството на Росен Желязков, Делян Пеевски е удовлетворявал финансовите претенции и програми на кметове, които той лично протежира. И които се обявяват за част от инициативата „ДПС - Ново начало“. Кметовете на БСП не са били събирани около година, защото те също поставят въпроса как така само на общините на Пеевски се дават пари и програми, а пък на тях не. Освен това президентът е наш. Ръководството на БСП изглежда крайно несъстоятелно“, каза Дончева.

Тя смята , че концентрацията на власт в една политическа сила създава условия за решителни действия. „Със 131 депутати, каквито е имал само Иван Костов, може да се направи всичко и много повече. Няма никакво оправдание – нито коалиционни партньори, нито международна обстановка“, добави Дончева. Според нея това, което трябва да се случи веднага, е назначаването на нов Висш съдебен съвет.

