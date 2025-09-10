"Това си е за оставка отвсякъде": Асен Василев обвини вътрешния министър в грозна лъжа (ВИДЕО)

"МВР излъга грозно. Министрът на МВР излъга българския народ два пъти още по-грозно. Това си е за оставка от всякъде", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с пребития от младежи полицейски началник в Русе и разпространените от "Българските елфи" записи от спречкването. "Другото нещо, което става ясно, че в България принципа невинен до доказване на противното явно не важи. Тези младежи са задържани в ареста преди въобще да са осъдени", коментира Василев.

Според него невинни хора отиват в затвора при съмнителни обстоятелства на база на доказателства, базирани на Пламенки.

Той е на мнение, че законът не е един за всички в България и даде пример със задържания за катастрофата с АТВ, който е пуснат, както и с прокурорския син, който още е на свобода. "Всички хора, които са неудобни на организираната престъпна група на властта в момента, се репресират с и без причина, а всички, които са им удобни, над тях е опънат чадър", добави още Василев.

Какво е видял Василев в записите от Русе

Според него е нормално осмокласник да пребие шефа на полицията, нито за осмокласника, нито за шефа на полицията.

Той цитира документи от съда, според които четиримата младежи са привлечени в качеството им на обвиняеми за хулиганство, извършено в условията на съизвършителство, което се изразява в непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, предизвикателно, дръзко и арогантно на публично място са псували, обиждали лицата, които са се опитали точно да спрат действията. "Какви точно действия са се опитали да спрат лицата, като са се разхождали пияни по улиците, както е видно от записа, който излезе", каза Василев.

Според него не е ясно какви точно действия са се опитали да спрат и точно как са ги спрели полицейският началник и неговият съсед, като се разхождат не по тротоара, а на улицата.

Лидерът на "Продължаваме промяната" обърна внимание, че съседът на полицейския шеф първи посяга през прозореца на колата. "Това, което се вижда на записа, че идват две патрулки и една линейка. Линейката е отпратена 67 секунди, без никой да е в нея. Ако има тежка телесна повреда, би трябвало да е прегледан човека. Двете патрулки не регистрират инцидент и в сводката няма нищо за това спречкване. Лицата не са задържани и няма подадено оплакване към този момент", добави още Василев.

Той коментира, че полицаите са длъжни да носят бодикамери.