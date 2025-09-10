Всички виновни по веригата в МВР да хвърлят оставки: Говори Ивайло Мирчев след записите от Русе

Искаме да се спре да се политизира темата с побоя над шефа на полицията в Русе. Бойко Борисов го определи като битов инцидент. И така трябваше да продължи разследването. Не министърът на вътрешните работи Даниел Митов да пътува и да прави изказвания. Това заяви пред bTV лидерът на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Той посочи, че в полицейската сводка няма нито дума за случая. Всички виновни по веригата да подадат оставки.

"Може да се окаже, че записите, които изкараха БГ Елфи, са единствените, които са налични и най-чисти като картина", коментира Мирчев. И добави, че има индикации, че няма качествени записи от мястото, което значи, че те няма да могат да се ползват като доказателство.

"Не можем да се сърдим на обществото, че не вярва на полицията. Всички слухове, които се пуснаха за инцидента, не бяха оборени по никакъв начин", добави Ивайло Мирчев. И напомни случая с Дебора - снимки излязоха още първите дни, седмица по-късно няма кадри на полицейския шеф.

Да, България иска оставката на Даниел Митов

Припомняме, че вчера на брифинг съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев заедно с другия съпредседател на партията Божидар Божанов поискаха оставки в МВР и по-конкретно тази на вътрешния министър Даниел Митов. "Настояваме вътрешният министър да освободи всички замесени по веригата, които са участвали в активното дезинформиране на обществото, в подаването на фалшива информация и в това всъщност МВР да бъде отново разпространител на такава информация и да губи доверие. Настояваме и министърът да разпространи останалите записи към по-близки камери и ако те вече са приобщени, да поиска от прокуратурата да бъдат разпространени", аргументираха се те.

"Не става дума за никакво поругаване на държавността по начина, по който вътрешният министър поясни. Не става дума за никаква атака по институциите", смята другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Вътрешният министър обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите, записите от тези камери обаче очевидно са били скрити.

От "Да, България" бяха категорични, че още от началото на този случай са излезли с позиция, че всяко насилие е недопустимо и продължават да стоят зад тази си позиция. "Пожелаваме и бързо възсатновяване на началника на ОДМВР - Русе", каза Божидар Божанов.

