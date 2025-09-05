Василев: Не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията (ВИДЕО)

"Не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията - нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с пребития от младежи шеф на полицията в Русе. Според него това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната.

"Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите, а от друга страна показва, че когато мутренското е на почит и не се вземат мерки за това да има ред и порядък в държавата, осмокласници почват да пребиват шефове на полицията", добави Василев.

Подробности за случая

Припомняме, че на 3 септември 2025 г. директорът на ОДМВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров е пребит пред дома си. Това е станало пред дома му, докато той се е прибирал със съпругата си. Пред жилището младежи извършвали дрифтове с автомобили, което провокирало началникът на регионалната дирекция на вътрешните работи да им направи забележка. Последвал е скандал, прераснал в побой, предава местната медия Ruse News.

Кожухаров е в изключително тежко състояние. Той е настанен в УМБАЛ "Канев" в града. ОЩЕ: Младежи пребиха директора на полицията в Русе, състоянието му е критично