"Смелостта не бива да е сезонно явление": Гюров разкри, че е отказал охрана от НСО веднага след смяната на властта

"Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта. Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност." Това написа в профила си в социалните мрежи бившият служебен премиер Андрей Гюров по повод новината за свалянето на охраната от НСО и МВР на партийните лидери Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Новината предизвика редица политически реакции, а от ГЕРБ се притесниха за сигурността на лидера си. На този фон бившият премиер Кирил Петков публикува видео, в което показа как ходи свободно по улиците вече години наред без никакви охрани.

"Властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост. Затова днес е добре да си припомним и друго: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите. Смелостта не бива да е сезонно явление", пише още Гюров.

