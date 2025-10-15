Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?

Напрегнат политически ден се очаква днес в Народното събрание. След изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, което предизвика трус в управлението, днес се очакват реакции на коалиционните партньори. Основният въпрос е ще има ли преформатиране на коалицията. Под въпрос е и заседанието на Народното събрание. Още: Борисов бесен след вота в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

Какво ще направи Борисов?

Още: Може ли Пеевски да овладее ГЕРБ през местната власт: Говори Светлин Тачев (ВИДЕО)

Борисов заяви, че партията вече няма да прави кворум в парламента и изпрати депутатите на ГЕРБ по избирателните им райони, за да видят колко е паднала подкрепата за формацията. Изявлението му дойде два дни, след като ГЕРБ останаха шести на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. Вотът беше спечелен от ДПС.

Борисов изрази недоволство и от коалиционните партньори "БСП - Обединена левица" и ИТН като ги обвини в липса на коалиционна култура. Поиска и смяна на председателя на парламента. Минути след изявлението му премиерът Росен Желязков отмени насроченото за днес заседание на кабинета. А лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че формацията е готова да поеме своята отговорност в управлението на страната.

Още: Пеевски към Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението