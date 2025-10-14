Войната в Украйна:

Пеевски към Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението

14 октомври 2025, 19:06 часа 288 прочитания 0 коментара
Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски даде ясна заявка, че желае да влезе официално в управлението на България. Това стана след малко повече от час, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изригна вербално и постави под въпрос сегашното управление - по-точно участието на ГЕРБ в него - Още: Борисов бесен след вота в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

В официално прессъобщение, Пеевски заяви, че е готов на преговори с ГЕРБ, но и "с другите партии в управляващата конструкция" (т.е. БСП и ИТН), за да има "преформатиране на управлението".

Всъщност, като уж знак за уважение, Пеевски изразява готовност да подкрепи председател на парламента, излъчен от ГЕРБ. В словестното си шоу в ранната привечер Бойко Борисов изрично заяви, че този пост не го интересува, но "им стигало" 1 година да го държат - постът сега заема Наталия Киселова, номинация на БСП.

Пълното изявление на Пеевски

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България.

Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото ДПС Ново начало е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт.

Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти.

Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност.

Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори - Още: "ГЕРБ - 26-ти, Киселова и череша, Божанов с пърхот": Борисов с нов моноспектакъл (ВИДЕО)

Защото, още веднъж подчертавам, за нас най-важни са хората, най-важна е България. И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите.

Защото няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ПП-ДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции.

А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България.

Ивайло Ачев
