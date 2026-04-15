Тука има, тука няма Орбан: "Прогресивна България" с вътрешно противоречие дали Радев ще му е близнак

Ще бъде ли Румен Радев българският вариант на сваления от власт след 16-годишна управление в Унгария бивш премиер Виктор Орбан? Този въпрос развълнува български и особено чуждестранни медии, но, оказва се, в коалицията зад държавния глава у нас също няма единно мнение. Това става ясно от позициите на двама от водачите на листи на "Прогресивна България" съответно в Кърджали и Силистра в лицето на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев и политическия анализатор Слави Василев.

По време на Големия предизборен дебат извън ефир, организиран от едноименната платформа на Мария Цънцарова и националната кампания "ДАЙ ГЛАС", кандидатите за депутати получиха въпрос кой е българският Орбан и как може да бъде победен. От името на "Прогресивна България" Демерджиев отговори, че не знаел в България да има Орбан. Това пряко влиза в колизия с тезата на колегата му Василев, който месеци преди Радев да слезе на партийния терен го определи за "българския Орбан" и дори пряко прокламира дейността на формацията като инициатор на политики, които биха се доближавали до тези на сваления унгарски премиер. Слави Василев поддържа активно тази своя теза и сега в рамките на предизборната кампания, вече и като водач на листа на "Прогресивна България".

"Ами аз не знам в България да има Орбан, но България си има български политици и свои особености, достатъчно сериозни, за да ги коментираме. Аз не съм Слави Василев и в нашата политическа коалиция имаме привилегията всеки да има собствено мнение. Аз не виждам Орбан в нашата политика. Ако някой го вижда, нека го коментира", отговори Иван Демерджиев.

По-късно той допълни, че не вижда противоречие по отношение на геополитическата ориентация на страната, като заяви, че България е член на Европейския съюз и НАТО, но допълни, че от "Прогресивна България" не искат страната безропотно да взима решения в името на безропотни политически лидери, които трябва да "опазят собствената си кожа".

ГЕРБ били спечелили в Унгария

"В годините назад много хора се опитваха да се правят на Орбан и това не е закачка, защото при повечето беше неуспешно. Аз си мисля нещо друго - в списъка с безспорни приоритети за мен трябва да е: никаква кардинална промяна в геополитическия курс на България. Каквито и изкушения да има", заяви от своя страна Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС.

Неговият колега Делян Добрев пък директно иронизира въпроса на Цънцарова, която отбеляза близостта и приятелството между лидера на партията му Бойко Борисов с Виктор Орбан: "Спечелилата партия е член на ЕНП. Тоест можем да кажем, че в Унгария е спечелила ГЕРБ", каза Добрев.

"Аз мисля, че е много задължително българските политици във външната политика да почнат да влагат собствен разум и да спрат да се държат като слугини на великите сили", каза Татяна Дончева от БСП-ОЛ и изброи кои според нея са "великите сили" - САЩ, Русия и Китай. Тя е на мнение, че западните европейски държави са в подчинено състояние на "брата зад океана".

"Дали има български Орбан? Много хора се правиха на негови приятели, снимаха се с него. Виждам, че при колегите от "Прогресивна България" има спорове дали при тях има Орбан. Това е добре. Ние нямаме право да направим това, което Орбан направи. Орбан се превърна в троянски кон на Кремъл, в мишка - по негови думи, и това нямаме право да позволим да се случи с България", каза съпредседателя на "Да България" Божидар Божанов.

Размяната на реплики може да видите в излъчването на дебата след 0:43 минути.

