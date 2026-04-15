Правителството на Гюров:

Тука има, тука няма Орбан: "Прогресивна България" с вътрешно противоречие дали Радев ще му е близнак

15 април 2026, 12:16 часа 498 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тука има, тука няма Орбан: "Прогресивна България" с вътрешно противоречие дали Радев ще му е близнак

Ще бъде ли Румен Радев българският вариант на сваления от власт след 16-годишна управление в Унгария бивш премиер Виктор Орбан? Този въпрос развълнува български и особено чуждестранни медии, но, оказва се, в коалицията зад държавния глава у нас също няма единно мнение. Това става ясно от позициите на двама от водачите на листи на "Прогресивна България" съответно в Кърджали и Силистра в лицето на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев и политическия анализатор Слави Василев.

По време на Големия предизборен дебат извън ефир, организиран от едноименната платформа на Мария Цънцарова и националната кампания "ДАЙ ГЛАС", кандидатите за депутати получиха въпрос кой е българският Орбан и как може да бъде победен. От името на "Прогресивна България" Демерджиев отговори, че не знаел в България да има Орбан. Това пряко влиза в колизия с тезата на колегата му Василев, който месеци преди Радев да слезе на партийния терен го определи за "българския Орбан" и дори пряко прокламира дейността на формацията като инициатор на политики, които биха се доближавали до тези на сваления унгарски премиер. Слави Василев поддържа активно тази своя теза и сега в рамките на предизборната кампания, вече и като водач на листа на "Прогресивна България".

"Ами аз не знам в България да има Орбан, но България си има български политици и свои особености, достатъчно сериозни, за да ги коментираме. Аз не съм Слави Василев и в нашата политическа коалиция имаме привилегията всеки да има собствено мнение. Аз не виждам Орбан в нашата политика. Ако някой го вижда, нека го коментира", отговори Иван Демерджиев.

По-късно той допълни, че не вижда противоречие по отношение на геополитическата ориентация на страната, като заяви, че България е член на Европейския съюз и НАТО, но допълни, че от "Прогресивна България" не искат страната безропотно да взима решения в името на безропотни политически лидери, които трябва да "опазят собствената си кожа".

ГЕРБ били спечелили в Унгария

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"В годините назад много хора се опитваха да се правят на Орбан и това не е закачка, защото при повечето беше неуспешно. Аз си мисля нещо друго - в списъка с безспорни приоритети за мен трябва да е: никаква кардинална промяна в геополитическия курс на България. Каквито и изкушения да има", заяви от своя страна Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС.

Неговият колега Делян Добрев пък директно иронизира въпроса на Цънцарова, която отбеляза близостта и приятелството между лидера на партията му Бойко Борисов с Виктор Орбан: "Спечелилата партия е член на ЕНП. Тоест можем да кажем, че в Унгария е спечелила ГЕРБ", каза Добрев.

"Аз мисля, че е много задължително българските политици във външната политика да почнат да влагат собствен разум и да спрат да се държат като слугини на великите сили", каза Татяна Дончева от БСП-ОЛ и изброи кои според нея са "великите сили" - САЩ, Русия и Китай. Тя е на мнение, че западните европейски държави са в подчинено състояние на "брата зад океана".

"Дали има български Орбан? Много хора се правиха на негови приятели, снимаха се с него. Виждам, че при колегите от "Прогресивна България" има спорове дали при тях има Орбан. Това е добре. Ние нямаме право да направим това, което Орбан направи. Орбан се превърна в троянски кон на Кремъл, в мишка - по негови думи, и това нямаме право да позволим да се случи с България", каза съпредседателя на "Да България" Божидар Божанов.

Размяната на реплики може да видите в излъчването на дебата след 0:43 минути.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Виктор Орбан Румен Радев Слави Василев предизборен дебат Иван Демерджиев авторски Прогресивна България
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес