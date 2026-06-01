"Не се предвиждат никакви промени за майчинството": Управляващите обясняват думите на Владимир Николов

"Не се предвиждат никакви промени. Темата за майчинството не е отваряна, нито обсъждана. Няма да се променят нито условията за майчинсттвото, нито средствата, нито срока", каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по време на брифинг в Народното събрание след сутрешното участие на депутата от "Прогресивна България" Владимир Николов, който заяви, че управляващите обмислят мярка за намаляване на майчинството в България, ако за децата има достатъчно ясли.

"Извадено извън контекста"

Проданов е изненадан, че темата с майчинството се е развихрила много бързо днес по медиите. Според него обаче става въпрос за неправилна интерпретация на думите на Владимир Николов.

Акцентът на изказването на Николов според "Прогресивна България" е бил отсъствието на дъжавата от много сериозно наболелия проблем недостатъчните детски градини и яслите. Според тях е необходимо необходимостта държавата преди да мисли промени - да създаде достатъчно условия така, че да няма деца, които не могат да си намерят места в детска градина и ясла.

"Темата за майчинството е гледана единствено в този контекст, но за да няма никакви спекулации да кажем, че няма никакви планове, нито предстои да няма планове", добави още Проданов.

Допълнителни стимули

От думите му стана ясно, че властта мисли за допълнителни стимули за работещи майки. Става въпрос за тези, които искат да се върнат на работа преди изтичане на мйчинството.

"Ще им дадем възможност това да става при още по-добри условия", добави депутатът от "Прогресивна България".