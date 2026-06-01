Пеевски иска мораториум върху цената на водата

01 юни 2026, 16:33 часа 615 прочитания 0 коментара
Мораториум върху цената на ВиК услугите, актуални към 18 декември 2025 г., предлага ПГ на ДПС. Предложението предвижда мярката да действа до влизането в сила на Наредбата по чл. 13, ал. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

В мотивите се казва, че това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба и хората да могат да си получат изравнителните сметки на по-ниските цени преди увеличението.

Освен това вносителите очакват в един бъдещ период, заедно с новия метод за ценоопределяне на КЕВР и да се постигнат по-ниски цени на водата.

ПГ на ДПС предлага и МС да направи последваща оценка на въздействието на промените в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Спасиана Кирилова
