Идеята за съкращаване на майчинството: Зарков се надява да е плод на необмислена импровизация

"Искрено се надявам, че идеята за съкращаване на срока за майчинство е плод на необмислена импровизация, а не сериозно намерение", написа в социалната мрежа "Фейсбук" председателят на БСП Крум Зарков, чиято партия остана под 4-процентната бариера за 52-ото Народно събрание. Поводът за думите му е сутрешното участие на депутата от "Прогресивна България" Владимир Николов, който заяви, че управляващитеобмислят мярка за намаляване на майчинството в България, ако за децата има достатъчно ясли.

Платеният отпуск по майчинство у нас е с обща продължителност 410 календарни дни, като се разделя на два основни етапа.Обезщетение за бременност и раждане. То обхваща 410 дни, от които 45 дни задължително преди раждането, които се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на около 90% от осигурителния доход.

Отглеждане на дете до 2-годишна възраст започва след изтичането на 410-те дни. Това е вторият етап, който продължава до навършване на 2 години на детето. През този период обезщетението е в размер на 780 лв. на месец.

Според доклад на World Population Review за 2024 година, България е на първо място в света по продължителност на отпуска по майчинство – 58,6 седмици.