"Отдавна боде очите на хората": ПБ ще намалява партийната субсидия, но ще вдигне тавана на дълга

От "Прогресивна България" предлагат намаляване на партийната субсидия, стана ясно от брифинг на депутата от партията Константин Проданов във връзка с удължителния закон за бюджета за 2025 г. В момента субсидията е 4.09 евро на глас, а от партията на Радев предлагат тя да се намали на 3 евро на глас и промяна да влезе в сила от 30 април тази година.

"Трябва да дадем пример със себе си и затова започваме с нещо, което отдавна боде очите на обикновените хора", каза Проданов на брифинг в парламента.

Стана ясно, че "Прогресивна България" като най-голяма парламентарна група ще бъдат най-потърпевши от мярката.

Вдига се тавана на дълга

От мнозинството предлагат и промяна в тавана на държавния дълг.

"В условията на сега действащия закон - държавата може да поема дълг, за да рефинансира стари задължения. В рамките на тази година това вече е направено", добави Проданов. По думите му в момента нито удължителният закон, нито Законът за публичните финанси предоставят възможност държавата да прибягва директно до дългово финансиране за покриване на текущи нужди.

"Промяната е да се въведе възможност на Министерски съвет и Министерство на финансите да прибягват до допълнително дългово финансиране в размер на 3.8 млрд. евро. Сумата ще бъде ползвана за авансово финансиране на пректите по ПВУ", обясни Проданов, отчитайки, че тази година се очакват парите по четвъртото и по петото плащане от плана.

Не се очаква забавяне на бюджета

От мнозинството не очакват редовния бюджет за тази година да се забави. По думите им се работи в спешен порядък, а идеята на всички тези предложения е "капка по капка - вир да стане".