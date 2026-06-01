Предложение: Властта реже новите пенсионери с 30 евро

От "Прогресивна България" са решили така наречената ковид добавка от 60 лв., или 30.68 евро да бъде запазена за сегашните пенсионери, но от 1 юли 2026 г. тя да не се прилага за новите. Това стана ясно от думите на депутата от "Прогресивна България" Константин Проданов пред медиите в парламента. Властта е на мнение, че този тип плащания нарушават осигурителния характер на системата, защото води до това, че доста хора губят доверие в самата система и не се осигуряват на истинските си доходи.

"В разгара на ковид кризата бяха гласувани едни 60 лв. Това беше по своето същество временна мярка и тя беше социална, не беше осигурително плащане. Така или иначе няма нищо по-постоянно от временните мерки - тази добавка стана постоянна. Съзнаваме, че няма как да бъде отмена тази сума,", смята Проданов.

Швейцарското правило

Проданов напомни, че "Прогресивна България" преди няколко дни е внесла промяна, която е свързана с необходимоста минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст да бъдат осъвременени по швейцарското правило.

"Това не беше предвидено в сега действащия удължителен закон", обясни Проданов.