19 април 2026, 21:14 часа 1389 прочитания 0 коментара
Убиец на партии: Откъде дойдоха гласовете за Радев?

Хората, които обикновено не гласуват на избори оформят най-големият дял на гласувалите за Румен Радев сега. Те представляват 25% от всички гласували за "Прогресивна България". Много странно е обаче, че втората най-голяма група избиратели на Радев е дошла от ГЕРБ. 13% от всички избиратели на Радев са гласували за ГЕРБ на предишни избори, сочат разрезите на "Алфа рисърч" на база екзитпола.

Според първите прогнози на "Алфа рисърч“, представени в ефира на bTV, 12% от гласовете за "Прогресивна България" са дошли от бивши гласоподаватели на БСП, а 11 от "Продължаваме промяната-Демократична България". 

9% са от избиратели на "Възраждане", а по 3% са дошли от ДПС- Ново начало и МЕЧ.

По 4% процента формацията на Радев печели от бивши поддръжници на Алианс за права и свободи (АПС), а 5% от тези са на "Има такъв народ" (ИТН).

Кои партии уби Радев?

Най-пострадала е ИТН. 60% от предишните й гласоподаватели са предпочели Румен Радев, само 20% са останали верни на Слави Трифонов.

Гласоподавателите на БСП са се разделили почти поравно. 49% са предпочели Радев, 45% са останали верни на Столетницата.

36% от избирателите на "Възраждане" са предпочели Радев, 52% са останали при Костадинов. 

Почти еднакви са загубите на ГЕРБ и ППДБ. 22% от гласоподавателите на ГЕРБ сега са избрали Радев, 70% са останали верни на Борисов. 20% от гласоподавателите на ПП-ДБ са предпочели "Прогресивна България", а 69% отново са гласували за дясната коалиция.

Ивайло Анев Отговорен редактор
