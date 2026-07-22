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Пеевски с първа реакция, след като правителството го изгони от централата му

22 юли 2026, 13:40 часа 195 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пеевски с първа реакция, след като правителството го изгони от централата му

"ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания за Делян Пеевски ще обжалва решението на Министерския съвет да отнеме предоставената ѝ централа на ул. "Врабча" 23 в София и да предостави сградата на Националната агенция за приходите (НАП). Това се казва в позиция на партията, разпространена, след като правителството обяви, че формацията разполага с 10 дни да освободи имота.

По-рано в сряда регионалният министър Иван Шишков съобщи, че кабинетът е решил сградата да бъде предоставена на НАП с аргумента, че това ще осигури по-добри условия за работа на приходната агенция. По думите му на "ДПС-Ново начало" впоследствие ще бъде предоставена друга, по-подходяща държавна сграда за партийна централа. Още: Пеевски и "Магнитски": докога ще е недосегаем в България?

В позицията си от "ДПС-Ново начало" заявяват, че като "национално отговорна парламентарна партия" разбират мотивите на правителството.

"Ако това действително доведе до повече приходи в държавния бюджет, ние смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването им", посочват от партията, като допълват, че ще следят внимателно дали решението ще има реален ефект върху приходите в хазната.

От формацията припомнят още, че вече са внесли свои предложения по Закона за държавния бюджет, които според тях ще подобрят условията за общините, майките, младите хора и пенсионерите.

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Въпреки че заявяват разбиране към мотивите на кабинета, от "ДПС-Ново начало" оспорват правната страна на решението.

От партията посочват, че имат действащ договор за ползването на сградата, изпълняват задълженията си по него и са инвестирали значителни средства в ремонта и обновяването ѝ. Поради тази причина ще обжалват решението на Министерския съвет по съответния ред. Още: Пеевски отново плътно зад Радев: Подкрепи го и за американските самолети на "Безмер"

"ДПС-Ново начало" напомня още, че съгласно Закона за политическите партии има право на държавно предоставена партийна централа и очаква Министерският съвет да ѝ осигури друга подходяща сграда.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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