НС прие Закона за бюджета на ДОО

От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2 300 евро месечно, реши на второ четене пленарната зала. Депутатите одобриха Закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза със задна дата - от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени със 7,8 на сто по швейцарското правило.

Разходите за пенсии и обезщетения са над 2,3 млрд. евро само за два месеца

Социални плащания

Преди гласуването министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че с одобрения закон се гарантират социалните плащания, което не е било сигурно при встъпването на новия кабинет:

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"Всички уязвими групи следва да могат да се ползват от правата на осигурителната система, а за тази цел наша задача е преди всичко да осигурим нейната устойчивост и това действително е най-важната ни задача. Да не разклащаме консервативната осигурителна система".

На комисия: Депутатите приеха държавния бюджет и разчетите за ДОО и НЗОК