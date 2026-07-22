Демерджиев е поискал проверка на активите на български олигарси в Гърция

Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев се срещна с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис и поиска съдействие от гръцката страна да бъдат проверени активите на българската олигархична система и да бъде проверен произходът на тези активи. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на двамата министри. Те са набелязали стъпки, по които отношенията ни да се задълбочат и развият, като специален акцент са поставили за борба с корупцията и олигархичната система на България.

"Част от хората, замесени с този тип престъпна дейност, са придобили значителни активи и оперират със значителни средства на територията на Гърция", коментира още Демерджиев.

Демерджиев не спомена кого точно има предвид, но в медийни публикации често името на Делян Пеевски е свързвано с 5-звезден хотел в Гърция. Освен това под ръководството на Демерджиев МВР е поискало информация от Гърция, Турция и Дубай за пътуванията на Пеевски, за които настоящият вътрешен министър изнесе информация пред парламента. ОЩЕ: Полетите на Пеевски: Излязоха още стотици с имена на бизнесмени и адвокати с офшорни фирми

"Корупцията е болест за демокрацията"

От своя страна гръцкият вътрешен министър Михалис Хрисохоидис посочи, че приоритет на Гърция е борбата срещу финансовата престъпност.

"Това се свързва с много неща, като например избягване от данъци, пране на пари. Губят се големи финансови средства и те се губят от България, и от българския народ. Наш приоритет е да разследваме, да преследваме, да унищожаваме тези нелегални мрежи и да събираме тези данъци. Решихме чрез дирекцията за борба с организираната пестъпност да нанесем тежък удар срещу тези организирани престъпни групи", каза от своя страна гръцкият вътрешен министър Михалис Хрисохоидис

Той поясни, че борбата срещу корупцията е втори важен приоритет, около който са се обединили с Иван Демерждиев. "Корупцията е болест за демокрацията. Решили сме през нашите институции, власти и органи да преминем към друго ниво на работа. Имаме вътрешна комисия в гръцката полиция, която разследва. Целта е унищожаването на всякакви структури в цялата държава", добави още той.

Българо-гръцкото стратегическо партньорство

Демерджиев нарече Гърция е стратегически партньор в охраната на границата и борбата с нелегалната миграция и борбата с трансграничната организирана престъпност.

"Г-н Демерджиев и аз сме работници, защото работим за сигурността, да създадем една сигурна среда за нашия регион", каза от своя страна гръцкият министър на вътрешните работи Хрисохоидис.

Той добави, че охраната на границата ще бъде във фокуса на гръцкото европейско председателство. ОЩЕ: "Порше" за 1795 лв. и имоти в пловдивския "Бевърли хилс": ДПС с твърдения за Демерджиев (ВИДЕО)