МС внесе промени в договора за придобиване на боеприпаси за бойните машини "Страйкър"

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на международен договор „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”. Приетият проект намалява стойността на договора с 12 657 483 долара и предвижда промени в неговото съдържание, съобщиха от правителствената пресслужба. Част от промените са намаляване на количеството боеприпаси, коригиране на времеви параметри и промяна в схемата на плащане по договора.

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Промяната

С предложеното изменение не се намаляват способностите на бойните машини „Страйкър“, заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора.

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Правителството упълномощава министъра на отбраната да подпише изменението, при условията на последваща ратификация. В началото на юли парламентът одобри изменение на проекта за инвестиционен разход, свързан с бойните машини „Страйкър“, заради повишени цени.

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