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Американски самолети срещу дерогация за "Лукойл": ДБ подозират сделка между Радев и САЩ

22 юли 2026, 14:55 часа 465 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Американски самолети срещу дерогация за "Лукойл": ДБ подозират сделка между Радев и САЩ

В днешното гласуване за самолетите не получихме отговор дали това не е част от сделка, свъразана този път може би с "Лукойл". Дали дерогацията с "Лукойл" и България да има петролни продукти, не е свързана с решението на правителството. Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента след като депутатите разрешиха пребиваването на американските военни самолети на летище "Безмер".

Думите на Божанов бяха в контекста на изказването на Петър Витанов в "Панорама" по БНТ, който говори за толям дипломатически ажиотаж с Турция, от който е част и договора с "Боташ".

В тази връзка лидерът на ДСБ Радан Кънев отбеляза, че думата ажиотаж има негативна конотация и че дори в оригиналния френски също е негативна. "Управляващите дължат отговор какво означава голям политически ажиотаж, какви точно споразумения с Република Турция се включват в него", каза още Кънев.

Призивът на ДБ

Радан Кънев вижда цялостен проблем на дълбока непрозрачност на външната политика.

В тази връзка от "Демократична България" призовават да не се действа транзакционно.

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"Българският национален интерес не минава през това да се пазарим с един или друг, а да участваме заедно с всички европейски държави в изграждането на ЕС като реален геополитически център. За съжаление това, което прави ПБ е точно обратното - тя се опитва да руши европейския консенсус", коментираха от формацията. ОЩЕ: Радев каза колко дължим на "Боташ": "Нито ще се натоварят финансите ни, нито ще поемаме други задължения" (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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