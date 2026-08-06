Руската сянка зад Скопие и тайните преговори на Муцунски: Проруската опозиция е против българите

"Подготвя се поредното държавно предателство на Република Македония, чието съдържание министър Муцунски отказва да разкрие, въпреки че е ясно като бял ден, че преговорите със София могат да се водят само с цел включване на българите в Конституцията на Република Македония". Това се посочва в позиция на определяната като проруска македонска политическа партия Левица. Позицията идва след изявлението на министъра на външните работи на страната Тимчо Муцунски, че се водят преговори при закрити врати, предава македонската медия antropol.mk.

Позиция против българите

Партията е категорична, че преговорите са за включване на българите в Конституцията.Левицата се противопоставя на двустранността на преговорите за членство в Европейския съюз и ясно застава против преговорите с България за промяна на Конституцията и включване на българското малцинство в нея. ОЩЕ: Тайни разговори: Муцунски лобира срещу България, страх го е от провал

"Македония не трябва да бъде жертва на изнудване и унижение, както от външни, така и от вътрешни политически дилетанти", посочват още от проруската партия.

Руското влияние в РСМ

Наред със сръбското - руското влияние в Република Северна Македония беше отчетено със загриженост в последния доклад на Европейския парламент за напредъка на Скопие от юни тази година. Междувременно в доклад на Държавна агениця "Разузнаване" за 2025 г. се говори за глобален и регионален фактор, които пречат на българските интереси на Балканите и по всичко личи, че става въпрос за Русия и Сърбия. За руско влияние се говори и в Доклада на Държавния департамент на САЩ за Западните Балкани.

Нещо повече - напоследък руското влияние се активизира чрез църквата, както отчита и докладът на Антидезинформационната мрежа за Балканите (ADN-Балкани), че руската православна пропаганда си пробива път в Северна Македония.

В тази връзка може би не е случайно, че наскоро Кумановско-Осоговски митрополит Григорий отправи обвинения към България в етноцид, империализъм и какво ли още не, оправдавайки враждебността към българите. ОЩЕ: Руското влияние в македонската църква: Скорошно посещение на руския посланик го потвърди (СНИМКА)