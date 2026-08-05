"Г-н Радев, кой пази децата"? Гюров атакува премиера за антисемитския скандал с италианските ученици

"Г-н Радев, кой пази децата"? - с този въпрос бившият служебен премиер Андрей Гюров, който сега е сериозно спряган за кандидат-президент, се обърна към настоящия министър-председател Румен Радев във връзка с антисемитския скандал в Банско. Стигна се до дипломатически раздор с Италия, след като български непълнолетни младежи са атакували словесно на антисемитска основа италиански ученици, дошли в България именно за да научат повече как през Втората световна война нашата страна е спасила своите евреи.

Прави впечатление от заснети кадри, че въпросните български младежи са носели еднакви черни фланелки. Стои въпросът дали това е организирано нападение и от кого, дали са използвани социални мрежи за евентуална организация. Засега полицията не е дала отговори на тези въпроси. По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура, съобщиха от ОДМВР - Благоевград и посочиха само, че става дума за "словесна агресия от двете страни", но без физически сблъсък.

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Гюров с няколко въпроса към Радев и МВР

"В европейска България група с нeонaцистки убеждения се събира пред хотел, в който са настанени деца от еврейски произход на посещение от Италия. Опитват да влязат, блокират входа на хотела, буйстват и крещят нацистки лозунги на 15-годишни деца, които, ужасени, плачат. Те са инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат стаите си. Това се случва в страната, спасила своите евреи", пише Гюров във Facebook.

"Г-н Радев, как е възможно полицията да дойде и да разпръсне нападателите, които после да се върнат по-многобройни и да продължат своя опит за погром?

Защо не са били задържани още първия път и колко време тези деца са били подложени на ужаса да се чудят дали ще бъдат защитени?

Кой полицейски началник е отговарял за овладяване на този опит за погром? Разследва ли се поведението на полицейските служители, отишли на място? Образувано ли е производство за престъпление от омраза?

И нещо много важно - защо този случай не е в бюлетина на МВР?", пита Андрей Гюров.

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"Защо българите научават от италианските медии какво се случва в собствената ни държава"?

Снимка: БГНЕС

Според него невписването на един случай не го прави по-малко реален или неслучил се. "Само поражда още един въпрос - защо българските граждани научават от италианските медии какво се случва в собствената ни държава? Можем да спорим за правителства, войни и политика, но тези деца не носят отговорност за решенията на някое правителство. Точно както българските деца не носят отговорност за решенията на нашето", добавя бившият служебен премиер.

"Г-н Радев, ако това бяха български деца в хотел в Рим, щяхте ли да поискате от италианската полиция бърза намеса? Арести? Пълна информация? Гаранции, че никой няма да се върне и да ги заплашва отново?

Тогава защо допуснахте различно поведение от българското МВР?

Българите обичаме най-много от всичко своите деца, а това значи да застанеш до всяко едно дете, което е уплашено, и да поискаш сметка от онези, които е трябвало да го пазят. Господин Радев, дължите отговори", завършва Андрей Гюров.

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