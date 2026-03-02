Лайфстайл:

"В концентрационния лагер!": Костадинов е осъден за реч на омразата

02 март 2026, 17:15 часа 719 прочитания 1 коментар
Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов е окончателно признат за виновен за реч на омразата срещу депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Даниел Лорер. Това следва от решение на Върховен административен съд, за което съобщиха от Български хелзинкски комитет. От организацията подчертават, че това е първият случай, в който български политик е осъден на последна инстанция за реч на омразата.

Производството започва по жалба на Лорер до Комисия за защита от дискриминация, внесена с правната подкрепа на БХК. С окончателното си произнасяне ВАС потвърждава изцяло решението на Административен съд - Варна, с което на свой ред бе оставен в сила актът на Комисията. Според него спрямо Лорер е осъществена дискриминация под формата на тормоз на основата на произход, етническа принадлежност и религия. На Костадинов е разпоредено да премахне съответните публикации от профила си във Facebook, както и да заличи дискриминационните коментари към тях.  Още: Опит за сплашване на Костадин Костадинов: Застрашен ли е животът му? (ВИДЕО)

Става дума за поредица от публикации през 2022 и 2023 г., в които председателят на "Възраждане" отправя остри лични нападки срещу Лорер. В тях народният представител е представян като влечуго и определян с квалификации като "българомразец", "чужд агент", "национален предател", "превърнал държавата в колония", "искащ българите и българската държава да изчезнат", "субект", "същество", "лъжец", "нелицеприятно същество", "действащ нагло и с безумие" и други. Публикациите предизвикват и крайни реакции от негови последователи, включително призиви Лорер да бъде изпратен в концентрационния лагер "Бухенвалд" и съжаление, че "Хитлер не е поживял по-дълго". Още: Костадинов изригна срещу "бъдещия бивш президент": Разкри зависимостите си! Работи за коалиция с ПП-ДБ

В своя защита Костадинов поддържа тезата, че става дума за допустима политическа критика, която следва да бъде защитена от свободата на изразяване. Съдът обаче приема, че изявленията, насочени към произхода и етническата принадлежност на Лорер, както и породените от тях коментари, имат дискриминационен характер и не могат да се ползват от конституционната закрила на свободата на словото. 

В мотивите си ВАС посочва, че свободата на изразяване, гарантирана от чл. 39, ал. 1 от Конституцията и чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека, не е абсолютна - дори в рамките на политически дебат. Тя подлежи на ограничения, когато е необходимо да бъдат защитени други основни права, сред които човешкото достойнство, доброто име и репутацията.

Ивайло Анев
