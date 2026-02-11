Лайфстайл:

"Не може като тефлон всичко да се отлепи от тях": ИТН искат разследване срещу ПП-ДБ заради "Петрохан"

11 февруари 2026, 11:36 часа 227 прочитания 0 коментара
"Не може като тефлон всичко да се отлепи от тях": ИТН искат разследване срещу ПП-ДБ заради "Петрохан"

"Продължавамзе промяната започва да прилича на абревиатура - "Подкрепяме педофилите". Не може като тефлон всичко да се отлепи от тях. Трябва да бъдат разследвани всички. Ненормално е държавата да подкрепя такива лица. Трябва да се поеме цялата отговорност",  коментира председателят на групата на ИТН в парламента Тошко Йорданов пред медиите в парламента във връзка със случая "Петрохан".

Той обърна внимание и на посещения на народни представители от ПП-ДБ в хижата "Петрохан", както и финансиране от техни представители. 

"ПП-ДБ е партията, която според нас толерира педофилията. Когато трябваше да се вкара регистър на педофилите, те бяха против", заяви Йорданов. Той заяви, че Божанов е направил всичко възможно регистърът на педофилите да не става публичен. ОЩЕ: Заради "Петрохан": МЕЧ искат оставката на Васил Терзиев (ВИДЕО)

ИТН подозират протекция от ПП-ДБ

Тошко Йорданов определи историята със случая "Петрохан" като отвратителна и посочи, че има сериозни съмнения за протекция от държавата тогава. 

Йорданов изброи тогавашния министър на околната среда и водите Сандов, Николай Денков, който е бил министър на образованието, Бойко Рашков, МВР министър тогава и Надежда Йорданова, министър на правосъдието в онзи период.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"За няколко дена това НПО минава цялата административна проверка за отрицателно време, получава индулгенция за безнаказано и освободено от държавата територия до сръбската граница", заяви още Йорданов.

Порнографските заснемания

Междувременно от ИТН отново коментираха заснеманията в гинекологични кабинети и салони за красота. Депутатите на Слави Трифонов инициират законодателна промяна, с която целят да въведат пълна забрана за подобни заснемения. ОЩЕ: Скандалът се разраства: Проверяват още салони за тайно заснемане на клиенти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Петрохан Педофилия Порнография Тошко Йорданов ИТН 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес