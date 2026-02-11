"Не може като тефлон всичко да се отлепи от тях": ИТН искат разследване срещу ПП-ДБ заради "Петрохан"

"Продължавамзе промяната започва да прилича на абревиатура - "Подкрепяме педофилите". Не може като тефлон всичко да се отлепи от тях. Трябва да бъдат разследвани всички. Ненормално е държавата да подкрепя такива лица. Трябва да се поеме цялата отговорност", коментира председателят на групата на ИТН в парламента Тошко Йорданов пред медиите в парламента във връзка със случая "Петрохан".

Той обърна внимание и на посещения на народни представители от ПП-ДБ в хижата "Петрохан", както и финансиране от техни представители.

"ПП-ДБ е партията, която според нас толерира педофилията. Когато трябваше да се вкара регистър на педофилите, те бяха против", заяви Йорданов. Той заяви, че Божанов е направил всичко възможно регистърът на педофилите да не става публичен. ОЩЕ: Заради "Петрохан": МЕЧ искат оставката на Васил Терзиев (ВИДЕО)

ИТН подозират протекция от ПП-ДБ

Тошко Йорданов определи историята със случая "Петрохан" като отвратителна и посочи, че има сериозни съмнения за протекция от държавата тогава.

Йорданов изброи тогавашния министър на околната среда и водите Сандов, Николай Денков, който е бил министър на образованието, Бойко Рашков, МВР министър тогава и Надежда Йорданова, министър на правосъдието в онзи период.

"За няколко дена това НПО минава цялата административна проверка за отрицателно време, получава индулгенция за безнаказано и освободено от държавата територия до сръбската граница", заяви още Йорданов.

Порнографските заснемания

Междувременно от ИТН отново коментираха заснеманията в гинекологични кабинети и салони за красота. Депутатите на Слави Трифонов инициират законодателна промяна, с която целят да въведат пълна забрана за подобни заснемения. ОЩЕ: Скандалът се разраства: Проверяват още салони за тайно заснемане на клиенти