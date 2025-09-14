Вятърът на “Промяната“ я оскъпи двойно: Борисов за АМ “Европа“

“Промяната, вятърът на “Промяната“ я забави и оскъпи двойно.“ Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на откриването на последния участък от АМ “Европа“. Той, заедно с премиера Росен Желязков, с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и с председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков участваха в церемонията. “Помня като я почнахме тая магистрала, тя минаваше през тревите, през гора, през населени места, наложи се да изместим цяла жп линия на международния влак.

“Хемус“ ще е двойно

Това трябваше да е готово преди три години. Резултатът е 50% по-скъпо и три години по-късно. Така че българският гражданин си е платил за безвремието. "Промяната", "вятърът на "Промяната" ви струва 50%.

Снимка МРРБ

И тука индексацията е най-малка. "Хемус" е двойно. Вече цените за строителство са други. Преди 4 години беше едно, сега е друго. Но да не си помрачаваме дните.

Това е хубаво. За международния трафик на България, за тол системата", каза Борисов.

“Информационно мазало“

Засиленият медиен интерес е причината Даниел Митов и подопечното му МВР да сътворят "информационното мазало" по случая в Русе с полицейския шеф Николай Кожухаров, каза Бойко Борисов :

„Нима няма да се изкажете, ако е ваш колега? Ще се изкажете! Не се хващайте за думите. Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Има технологичен период.

И понеже кметът се изказа, областният се изказа, и ако те не се бяха изказали… Човекът бере душа там, загубил литър и половина кръв, те какво да кажат – битият е виновен.

Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се приключи“, заяви Борисов, цитиран от bTV.

“Глупости“

Той нарече "глупости“ исканията на опозицията за оставки в МВР: „Техният план е да разрушат, без план какво да се гради.

На протест отидат и се сбият помежду си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно“.

Да се прегърнат с “Възраждане“, които протестират срещу европейкия ни път? Те не знаят какво искат. Така Борисов коментира петия вот на недоверие срещу кабинета, внесен от ПП-ДБ.

