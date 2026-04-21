Внушителният брой гласове и успех на Радев, изпреварили Борисов от 2009 г. и напомнили за рекорд на Иван Костов (СНИМКИ)

21 април 2026, 14:01 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: "Прогресивна България"
1 444 924 гласа за изборна победа - неочаквана електорална вълна, донесла едноличната победа на "Прогресивна България" на вота на 19 април. Стойност, която доближава максимално последната подобна ярка изборна победа и вълна на ГЕРБ през 2009 г., показва исторически преглед на Actualno.com.

На 5 юли 2009 г. формацията на Боико Борисов за първи път участва в парламентарни избори и ги печели с резултат от 39,7% при избирателна активност от 60,20%. Те получават 116 мандата, след като за тях са гласували 1 678 641 души - рекорд, неподобрен след появата на НДСВ през 2001 г.

На следващите редовни избори за парламент - на 12 май, 2013 г. ГЕРБ печелят 30,535%, или гласовете на 1 081 605 души. Те получават 97 мандата в парламента при 51,33% избирателна активност. В следващите избори до 2021 г., които печелят, ГЕРБ запазва първото си място на победители, но все с резултати около милион гласа. На 5 октомври 2014 г., когато има предсрочни парламентарни избори, ГЕРБ са първи, като получават 32,67%, или гласовете на 1 072 491 души. Те си осигуряват 84 мандата в парламента при 46,66% избирателна активност. На предсрочните избори на 26 март 2017 г. ГЕРБ вдигат отново леко своя резултат, като получават 33,54%, или гласовете на 1 147 292. Те си осигуряват 95 мандата при 54,07% избирателна активност.

До сега, когато "Прогресивна България" поставя нов рекорд за последните 17 години.

Историческите успехи

Все така ненадминати и до днес обаче остават блестящите изборни победи с по над милион гласа за СДС, БСП, ОДС и НДСВ в първите десет години от демократичната ни история. Въпреки сериозните исторически различия между отделните случаи и фундаментално отличаващата се обществено-политическа ситуация около всеки отделен вот, то абсолютните стойности на гласове могат да се сравнят.

На изборите през 1991 г. коалицията около Съюза на демократичните сили (СДС) печели вота с 1 903 567 гласа. Разликата с всички останали случаи е, че втори са БСП и то отново с внушителен резултат в абсолютна стойност - 1 836 050 гласа. Впоследствие на изборите през 1994 г. социолистите достигат 2 258 212 гласа - резултат, ненадминат в демократичната ни история на свободни избори, въпреки всички условности на понятието точно в първите години след падането на комунистическия режим.

Правителството на Иван Костов и ОДС се ползва с най-голямата парламентарна подкрепа на внушителните 137 депутати в пленарна зала след изборите през 1997 г. и след Виденовата зима - рекордна численост на управляващото мнозинство, ненадмината и до днес. Тогава десните печелят с 2 223 715 гласа. Оттогава никоя друга политическа сила не е печелила мнозинство от 121 мандата - дори и НДСВ през 2001 г., които печелят точно 120 депутати, изчислява още Actualno.com.

Ивайло Илиев
