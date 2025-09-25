Втори пореден ден парламентът няма да работи, защото няма достатъчно депутати

Парламентът и днес не успя да започне работа заради липса на кворум – втори пореден ден Народното събрание остава блокирано. Председателят на НС Наталия Киселова закри заседанието, след като два пъти направи опит да открие работа по дневния ред, но без успех.

"Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 9:00 часа'", заяви Киселова, след което официално прекрати заседанието, което така и не беше открито.

По време на първата регистрация днес присъстваха едва 104 депутати, а при втория опит броят отново остана под необходимия минимум от 121 народни представители.

Втори пореден ден без заседание

Ситуацията напомня на вчерашната, когато заседанието също бе провалено. Тогава по искане на Асен Василев от "Продължаваме промяната – Демократична България" беше направена първа проверка на кворума, заради негово предложение за промяна в седмичната програма. В залата обаче не се събраха достатъчно народни представители и беше дадена 15-минутна почивка. След повторна проверка се оказа, че в залата има едва 110 депутати, което отново блокира работата на парламента.

Така вече два дни Народното събрание остава без заседания, а ключови точки от програмата се отлагат. Това подчертава проблема с дисциплината и ангажираността на депутатите, чиято липса на присъствие блокира законодателния процес.