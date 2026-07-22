Парламентът одобри разполагането на американски самолети в "Безмер"

Със 136 гласа "за" Народното събрание одобри искането за временно разполагане на до осем американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер" край Ямбол. Подкрепата дойде от депутатите на "Прогресивна България", "ДПС-Ново начало". ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" не участваха в гласуването, а "Възраждане" гласува "против". Един депутат от "Прогресивна България" също беше "против", а други двама се въздържаха.

По време на дебата от ПП и ДБ обясниха отказа си да участват в гласуването с противоречивите позиции на кабинета и премиера Румен Радев по темата през последните месеци.

Божидар Божанов от "Демократична България" заяви, че формацията няма да "всява страх", но припомни, че именно Румен Радев е изградил предизборната си кампания върху подобни послания. Още: САЩ обещаха, че ще защитят България от Иран

"Когато се носи отговорност е по-трудно, отколкото когато се всява страх. Можехте да получите нашата подкрепа, ако давахте дългосрочни заявки и не рушахте европейския консенсус. Ще ви оставим сами да носите тази отговорност, в компанията на вечно гласуващия в подкрепа на всяко искане на САЩ в надежда да му отменят санкциите", каза Божанов. С думите си той визира лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, чиято партия редовно подкрепя правителството по ключови решения, въпреки че формално е в опозиция.

"България остава предвидим партньор"

Премиерът Румен Радев лично присъства на дебата в пленарната зала, след като по-рано защити предложението и обвини критиците му в "безотговорност" и "демагогия".

"България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност. Аз съм уверен, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои над демагогията", заяви той преди заседанието на Министерския съвет. Още: След като гласуваха за Радев: В Безмер започват подписка срещу американските самолети

Радев защити решението с аргумента, че неговото правителство е поправило допусната грешка на предишния кабинет, който беше разрешил американски самолети-цистерни да бъдат разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София.

"Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад кулисите. Затова днес внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат", каза министър-председателят.

Той подчерта, че разполагането на самолетите в "Безмер" се основава на действащото споразумение между България и САЩ от 2006 г., което позволява съвместното използване на базата.

По думите му няма допълнително споразумение със САЩ, а системите за противовъздушна отбрана на НАТО вече са доказали ефективността си при прихващането на ракети, изстреляни от Иран към американски бази в Турция и Кипър. Още: "Продължават да лъжат и наглеят": Борисов нападна Радев и "Прогресивна България" за американските самолети (ВИДЕО)

Радев се позова и на публична позиция на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM), публикувана на фона на разгорещения дебат в България.

"САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и си сътрудничат тясно с българското правителство, както и със съюзниците и партньорите си в по-широкия регион, за да поддържат бдителност спрямо всякакви потенциални заплахи и да им противодействат", се казва в позицията.

По време на обсъждането депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев заяви, че "това решение безспорно е трудно, но щом премиер е Румен Радев, по-лесно ще натисна зеления бутон".

Съпартиецът му Христо Симеонов пък коментира, че "в последните седмици е открил, че е най-лесно да си в опозиция и да си правиш PR кампании с изказвания, отколкото да носиш реална отговорност". Още: Бивши управляващи: Ако Иран ни пратят ракета, вината ще е на Радев

Междувременно кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу временното разполагане на американските самолети-цистерни и съпътстващия ги военен персонал в авиобаза "Безмер". Според тях местните жители са изразили "сериозна обществена тревога", а подобно решение може да създаде допълнителни рискове и напрежение за региона и страната.