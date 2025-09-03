Външната политика на България: В работно време - евроатлантици, в отпуската - на снимки с Путин в комунистически Пекин (СНИМКИ)

Войната в Украйна:

Политическият скандал с визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Пекин и топлото ръкуване с лидера на китайския комунистически режим и президент на страната Си Дзинпин, последвано от обща снимка с руския президент Владимир Путин, предизвика политически реакции в първия ден от работата на Народното събрание след края на лятната ваканция.

От партията съобщиха, че водената от Зафиров делегация е присъствала на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. По време на честванията лидерът на БСП е провел и разговор със Си, който е също така генерален секретар на Китайската комунистическа партия. Не стана ясно обаче дали България е представлявана на тези разговори, или партийния лидер Зафиров е бил на срещи - разнопосочни сигнали за това приснигнаха както от самия вицепремиер, така и от премиера Росен Желязков, който разбрал от медиите за визитата.

"Това е снимка на Атанас Зафиров от отпуска му. Вчера премиерът каза, че Зафиров е в отпуск и той няма никаква представа къде и какво прави. Затова реших официално да задам въпрос на Зафиров къде и какво прави. Председателката на Народното събрание, обаче, върна всички въпроси относно това в какво качество Зафиров е в Китай заедно с Путин и със севернокорейския диктатор, защото тези въпроси не били в ресора на Зафиров и ги насочи към ресора на Георг Георгиев", пише в своя публикация по темата депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова. Тя прикачва и общата снимка от финала на парада, на която се вижда как Зафиров и Путин са на няколко метра разстояние и позират като лидери на държавите си.

"Другото, което разбираме, е, че външната политика на България за Зафиров, се дели на дни, които сме на работа - тоест от понеделник до петък - и дни, в които сме в отпуск, тоест и извън работа: събота и неделя. По време на отпуска си Зафиров е анти-натовец, анти-националната политика на България, анти-демократичния строй. Но когато е на работа чука по вратите, вика: “Кога ще пуснете пари от Европейския съюз?” и ходи по европейки сбирки, защото накрая какъв е смисълът човек да бъде част от Европейския съюз, ако не ходи по делегации и да се прави на голям европеец с другите европейски лидери. А пък събота и неделя - в Сочи при Путин", пише още Белобрадова.

Прави впечатление още, че китайските власти пишат как България е сред 25-е страни, официално потвърдили присъствие на парада. "Като какъв точно Зафиров е стиснал ръка на китайския премиер - като Атанас от Бургас или като вицепремиер на Република България?", пита още Белобрадова.

