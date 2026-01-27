"Възраждане" готови да се борят за излизане от еврозоната с Радев

"Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди шест месеца призова Румен Радев да работим заедно. Няма симпатизант на Радев, който да не желае той да направи коалиция с в "Възраждане". Това мнение изрази депутатът от "Възраждане" Петър Петров пред БНТ. Петров подчерта, че от "Възраждане" са готови да се борят за излизането на България от еврозоната с Радев. Причината - президентът не е заявил позиция по темата и инициира референдум за запазване на българския лев.

Кой ще бъде служебният премиер?

Преди да отговорим на този въпрос, трябва да видим, ако има бъдещ политически проект на Румен Радев - къде ще се позиционира, какви ще бъдат неговите политики, какви идеи има като предизборна платформа. Едва тогава може да дадем ясен отговор. Всеки един, който се заявява като борец срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски е естествен партньор на "Възраждане", поясни той.

Петров изрази надежда участието на Румен Радев с политическа партия на предстоящите избори да вдигне избирателната активност.

Днес трябва да излезе програмата за пленарната седмица. Ако отново е включен Изборния кодекс, ние отново няма да се регистрираме. Ще направим всичко възможно ИК да не бъде разгледан, коментира още Петров.

Относно предстоящите консултациите и избор на служебен премиер Петър Петров заяви: "Пред Йотова има два варианта - или да назначи Андрей Гюров, или Димитър Главчев. Всичко различно от това да назначи с указ Андрей Гюров означава подпомагане на статуквото".

