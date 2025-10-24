"Възраждане" и "ДПС-Ново начало" на косъм от бой в парламента

Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15-минутна почивка, за да се успокоят страстите в пленарната зала. Напрежението ескалира след остър спор между депутати от "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", който едва не прерасна във физическа схватка.

Всичко започна с изказване на Даниел Проданов от "Възраждане", който заяви, че без Русия България днес нямаше да съществува, а щеше да бъде част от турската държава. Думите му предизвикаха бурна реакция от Станислав Анастасов от ДПС-НН, който се провикна от място – макар репликата му да не бе уловена от микрофоните. Проданов обаче чу забележката и отвърна: "Еничар такъв! Времето ви изтича и краят ви няма да бъде никак приятен." Репликата му предизвика сериозен смут в залата. Още: "Уж щяхме да стигнем до бой, но никой не го почна": "Величие" и "Възраждане" с махленски скандал за фестивал (ВИДЕО)

Имаше ли бой?

След това Проданов нарече Делян Добрев от ГЕРБ и Станислав Анастасов "продажници", което допълнително нагнети обстановката. Депутати от ДПС-НН се отправиха към местата на "Възраждане", започнаха словесни нападки и напрежението бързо прерасна в сблъсък.

Квесторите се намесиха незабавно, за да предотвратят физическа саморазправа. "След като се създават безредици, 15 минути почивка", обяви Киселова. Още: "Страх ме е, ще ме ошамари": Михайлов хленчи в парламента заради Костадинов (ВИДЕО)

Преди това председателят на парламента вече беше наложила наказание "забележка" на Проданов за обидни изказвания към негов колега народен представител.