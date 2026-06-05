"За да се разгради истински моделът": ДБ иска оставката на зам.-шефа на НЗОК (ВИДЕО)

"Внасяме искане за освобождаване на заместник-шефа на НЗОК Момчил Мавров, който е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване. Трябва да се започне разграждането на този модел истински, а не само на думи", обяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента. Според "Демократична България" смяната на модела, за което това управление е получило подкрепа, не се е случва и това може да се види в здравеопазването.

"Хората, които бяха символът на този модел, продължават да бъдат наключови позиции. Нищо не се променя, хората дори са същите", възмути се Мирчев.

Чий кадър е Мавров?

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов напомниха, че Мавров е бил избран в момент, когато от групата не са имали мнозинство в Здравна комисия. "И тъй като ГЕРБ и ДПС нямаха нашите гласове, извадиха ИТН и "Възраждане" от зала, за да може той да бъде избран", каза Божанов.

Според него Мавров е именно кадър на ГЕРБ и ДПС.

ДБ иска яснота за търговете в частните болници

"Разбрахме от вицепремиеа Донев, че търговете в частните болници на този етап няма да ги има. Ще се прави анализ. Знаете, отлично в едната държаавна болница едно лекарство струва Х лева, а в съседната 100 пъти по Х. Ние имаме ясно предложение, няма дори мнение от Министерството дали ще бъде подкрепено или не, за да може тази практика да приключи", добави Мирчев. ОЩЕ: 3000 фиктивни пътеки: Здравната каса в Пловдив източена с огромна сума (ВИДЕО)