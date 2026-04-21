"За ДПС изборният резултат е ясен знак": Пеевски след края на управленския му модел с Борисов

"За ДПС изборният резултат е ясен знак, че нашите избиратели не се поддадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот, независимо от това къде се намират и какви са. Ние много пъти сме доказвали, че не делим хората нито по етнос, нито по вяра, нито по това дали са в малки или големи населени места, градове или села."

Това пише в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски ден след официалното обявяване на резултатите от изборите на 19 април. Формацията на санкционирания за мащабна корупция от САЩ и Великобритания претърпя срив в изборните си резултати с над 60 хиляди гласа и ще бъде с предпоследната по численост парламентарна група в новото 52-о Народно събрание.

По думите на Пеевски "след години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен". ДПС подчертава обаче и отговорността, която стабилното и категорично мнозинство трябва да оправдае и да поеме управлението на държавата в лицето на "Прогресивна България".

Отстъпление

"И в новия парламент, последователно ще продължим да защитаваме и подкрепяме хората със своите политики и в социалната сфера, и в регионалното развитие, в земеделието, и в местната власт", пише още Пеевски, който бе яростен противник на Румен Радев в позицията му на държавен глава.

"За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор", пише още санкционираният за корупция политически лидер.

