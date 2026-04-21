21 април 2026, 11:33 часа 1199 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"За ДПС изборният резултат е ясен знак": Пеевски след края на управленския му модел с Борисов

"За ДПС изборният резултат е ясен знак, че нашите избиратели не се поддадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот, независимо от това къде се намират и какви са. Ние много пъти сме доказвали, че не делим хората нито по етнос, нито по вяра, нито по това дали са в малки или големи населени места, градове или села."

Това пише в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски ден след официалното обявяване на резултатите от изборите на 19 април. Формацията на санкционирания за мащабна корупция от САЩ и Великобритания претърпя срив в изборните си резултати с над 60 хиляди гласа и ще бъде с предпоследната по численост парламентарна група в новото 52-о Народно събрание.

По думите на Пеевски "след години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен". ДПС подчертава обаче и отговорността, която стабилното и категорично мнозинство трябва да оправдае и да поеме управлението на държавата в лицето на "Прогресивна България".

Отстъпление

"И в новия парламент, последователно ще продължим да защитаваме и подкрепяме хората със своите политики и в социалната сфера, и в регионалното развитие, в земеделието, и в местната власт", пише още Пеевски, който бе яростен противник на Румен Радев в позицията му на държавен глава.

"За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор", пише още санкционираният за корупция политически лидер.

Ивелин Стоянов Отговорен редактор
ДПС Делян Пеевски предсрочни парламентарни избори предсрочни парламентарни избори 2026 52 Народно събрание
