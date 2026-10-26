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Задават ли се предсрочни избори: Политолог даде отговор

26 октомври 2026, 7:32 часа 1036 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Задават ли се предсрочни избори: Политолог даде отговор

Резултатите щяха да рефлектират върху стабилността на кабинета, ако отсреща имахме силна политическа алтернатива. Ние имаме опонент, който не расте никак. Това каза политологът Страхил Делийски в сутрешния блок на БНТ във връзка с прогнозата на лидера на МЕЧ Радостин Василев. В изборната нощ той обвърза вота на втори тур с евентуални избори за парламент, като според него при евентуална загуба на Илияна Йотова - ще бъдем в ситуация на предсрочни парламентарни избори. 

Политологът не е сигурен, че каквото и да се случи другата седмица, веднага ще рефлектират върху предсрочни избори. 

Пренареждане на корпоративния вот

Според Делийски в момента тече пренареждане и на копоративната подкрепа, която по думите му е била силна за Радев пролетта.

"Сега я няма, очевидно я няма. Това е една от причините за ниската избирателна активност. Тепърва ще видим тази корпоративна подкрепа как ще се развие, защото едни огромни сегменти от българския едър капитал имат очаквания, свързани с несигурността да правят бизнес, свързани със сигурността в Черно море", каза Делийски. 

Според него в политиаката в един момент е така, защото тя е терен и на очакване и на емоции. ОЩЕ: "Ако Йотова загуби - сме в ситуация на предсрочни парламентарни избори": Радостин Василев с призив към избирателите си

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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