Задават ли се предсрочни избори: Политолог даде отговор

Резултатите щяха да рефлектират върху стабилността на кабинета, ако отсреща имахме силна политическа алтернатива. Ние имаме опонент, който не расте никак. Това каза политологът Страхил Делийски в сутрешния блок на БНТ във връзка с прогнозата на лидера на МЕЧ Радостин Василев. В изборната нощ той обвърза вота на втори тур с евентуални избори за парламент, като според него при евентуална загуба на Илияна Йотова - ще бъдем в ситуация на предсрочни парламентарни избори.

Политологът не е сигурен, че каквото и да се случи другата седмица, веднага ще рефлектират върху предсрочни избори.

Пренареждане на корпоративния вот

Според Делийски в момента тече пренареждане и на копоративната подкрепа, която по думите му е била силна за Радев пролетта.

"Сега я няма, очевидно я няма. Това е една от причините за ниската избирателна активност. Тепърва ще видим тази корпоративна подкрепа как ще се развие, защото едни огромни сегменти от българския едър капитал имат очаквания, свързани с несигурността да правят бизнес, свързани със сигурността в Черно море", каза Делийски.

Според него в политиаката в един момент е така, защото тя е терен и на очакване и на емоции. ОЩЕ: "Ако Йотова загуби - сме в ситуация на предсрочни парламентарни избори": Радостин Василев с призив към избирателите си