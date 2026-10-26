26 октомври: Избухва въстанието на Асен и Петър

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

26 октомври 1185 година: Избухва въстанието на Асен и Петър

На този ден през 1185 година в Търново избухва въстанието на Асен и Петър. В историята то остава като освободително движение на българите в днешна Северна България по време на византийската власт. Бунтът избухва на празника на Св. Димитър Солунски като формалният повод е увеличението на данъците.

След дворцовия преврат настъпват сериозни вътрешни противоречия във Византийската империя. Междувременно тя търпи поражения от външни нападатели, които я атакуват на запад и северозапад. Норманите, които нахлуват на нейна територия, заграбват Драч и Солун. Те дори успяват да стигнат до Адрианопол.

В този неблагоприятен за държавата момент византийският император решава да въведе извънреден данък за българското население. Идеята му е по този начин да напълни хазната преди сватбата си с унгарска принцеса. Населението в Северна България се вдига на бунт в знак на недоволство. Власите, живеещи отвъд Дунав, също се присъединяват.

Византийският император отказва да даде на братята Асен и Петър исканата от тях прония върху Трапезица и Царевец. На 26 октомври 1185 г. бунтът избухва под тяхно ръководство. Петър е коронясан за цар на българите и власите.

Византийският император Исак II Ангел решава да се справи с въстаниците и през лятото на 1186 година тръгва срещу тях с голяма войска. Асен и Петър са принудени да отстъпят, изтегляйки своята войска на север от Дунав. Там двамата братя успяват да привлекат куманите на своя страна.

Победата на българите не закъснява - голяма част от Северна България е освободена, без Велики Преслав. Българите успяват да достигнат до Тракия през проходите в Стара планина.

През пролетта на 1187 г. византийският император прави още един опит да разгроми българите. Но след обсадата на Ловеч той е принуден да отстъпи и да сключи примирие с тях. Със сключването на Ловешкия мир е признато възобновяването на българската държава и създаване на Второто българско царство на север от Стара планина.

Прочетете също: 14 октомври: България обявява война на Сърбия и се включва в Първата световна война