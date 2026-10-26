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ЦСКА - Лудогорец: Кога и къде да гледаме ключовия сблъсък в Първа лига

26 октомври 2026, 7:30 часа 754 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА - Лудогорец: Кога и къде да гледаме ключовия сблъсък в Първа лига

Столичният гранд ЦСКА ще се изправи срещу Лудогорец в последния си мач като домакин на Националния стадион "Васил Левски". В момента "армейците" заемат втората позиция в класирането в Първа лига с актив от 27 точки. Само на една зад тях се намират разградчани, които са изиграли с мач по-малко. Отложеният двубой на "орлите" е с лидера в класирането Левски, които има 28 пункта. По тази причина сблъсъкът на "Васил Левски" може да окаже ключов за развоя на битката за титлата. 

ЦСКА - Лудогорец: Дата и начален час на мача от Първа лига

Столичният тим влиза в мач, след като през миналата седмица записа равенство 2:2 с Нордселанд в Лигата на конференциите. По време на срещата в Дания "армейците" загубиха един от най-ценните си играчи - Лео Перейра, който може да отсъства поне до края на годината. Освен на бразилеца, Маркус Гиздол не може да разчита и на голмайстора си Жоел Зварц. Последният мач на Лудогорец, който няма ангажименти в евротурнирите, бе победата с 3:0 срещу Берое в Купата на България.

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ЦСКА Лудогорец 2026

Кога ще се изиграе ЦСКА - Лудогорец?

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Двубоят между ЦСКА и Лудогорец се очертава да бъде много оспорван. Той ще се изиграе в понеделник, 26 октомври, на Националния стадион "Васил Левски" в София. Началният час на срещата е 19:30 българско време. БФС назначи елитния Мариян Гребенчарски за главен съдия на мача между двата български гранда.

По коя телевизия ще дават срещата?

Срещата между "армейците" и разградчани ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя на живо, е Diema Sport. Така българските привърженици ще могат да проследят представянето на двата тима в ключовия двубой. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да разберете резултата от него след края в спортната секция на Actualno.com.

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ЦСКА лудогорец Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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