"Заради кефа на голямото "Да": Асен Василев предупреди, че АЛДЕ искат спиране на еврофондовете за България (ВИДЕО)

Това, което стана ясно в късните часове на нощта е, че от АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете на България. Заради кефа на голямото "Д" 6 млрд. евро няма да стигнат до българските граждани и фирми. Когато системата не работи, от Европа започват да действат, както и ние деяйствахме миналата седмица", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента в контекста на решението на съда за оставане на Благомир Коцев в ареста.

Той отбеляза, че днес е имало паркоколчета и коли заради предното блокиране на парламента от страна на "Продължаваме промяната", които се скараха с Пеевски на влизане. "Когато една власт започне да се пази с полиция, тази власт е загубила правото да управлява страната", добави Василев.

Василев коментира и липсата на кворум в парламента. "Виждате, че в момента управляващите даже не могат да си осигурят кворум, за да тръгне Народното събрание", добави Василев.

ПП предлагат транзитна такса за руския газ

Днес внесохме законопроект 3 млрд. лв. да бъдат събрани от таксата върху транзита на руски газ. България е единствената точка, през която се транзитира руски газ в Европа",

На въпрос дали иска да излъжем Шенген, Василев заяви, че тези 3 млрд. лв. ще бъдат взети от "Газпром", като отбеляза, че вече сме в Шенген и няма кой да ни заплашва с нищо.

Препоръките на МВФ

Асен Василев коментира и препоръките на Международния валутен фонд за България.

"МВФ се опита да представи такива изводи и преди три години, после и преди две години. Това, което им казахме, че в рамкиете на 3% няма нужда да се вдигат никакви данъцио. Тази година увеличението на заплатите и пенсиите в рамките на 3% също е устойчиво. Проблемът е, че се вдигнаха заплатите само на един сектор, а другите се замразиха", обясни Василев.

Според него, ако се погледнат дълговете на държавата. "От 18 млрд. лв. - 6 са за финансиране на дефицита, 3 млрд. лв. са за връщане на стари дългове, а 9 млрд. са за касичките на Пеевски", заяви бившият финансов министър. Според него, ако се махнат касичките, пари има за всички други мерки.