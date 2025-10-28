Войната в Украйна:

28 октомври 2025, 11:19 часа 822 прочитания 0 коментара
Заради снимка на арестувани Борисов и Пеевски: Сатирична страница бе цензурирана и свалена (КОЛАЖ)

Генерирана с изкуствен интелект снимка на лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски на фона на съдебна зала и под арест предизвика широки реакции в социалните мрежи и доведе до сваляне на страницата за политическа сатира "Колажи и карикатури", която публикува снимката.

"Малко след публикуването на AI колаж с арестуваните Борисов и Пеевски бе спряна и забранена от Facebook страницата "Колажи и карикатури" (с над 110 000 последователи). Някой много се притеснява, че може да се види арестуван (в колаж). Борисов го коментира и публично. Ние няма да се откажем. Ще продължим да изобличаваме тиквата, прасето и всичките им помощници, защото вярваме, че България може да бъде различна - без мутри в управлението", написаха създателите на страницата за политическа сатира и ирония.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
социални мрежи Изкуствен интелект цензура колаж
