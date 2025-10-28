Войната в Украйна:

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа": Станимир Хасърджиев с първи думи след ареста

28 октомври 2025, 14:10 часа 636 прочитания 0 коментара
"Не съм докосвал това момче и ще го докажа": Станимир Хасърджиев с първи думи след ареста

"Не съм докосвал това момче и ще го докажем!", това заяви пред съдебната зала д-р Станимир Хасърджиев, който беше арестуван по обвинение за принудително държане, заплаха с оръжие и дрогиране на 20-годишен мъж. Заедно с него арестувани бяха и актьорът Росен Белов и други лица. Така Хасърджиев каза първите си думи след скандала, напът за съдебната зала, където се гледа мярката за неотклонение на обвинените.

На въпроса дали е дал наркотици на момчето и дали го е държал насила, отивайки към съдебната зала, Хасърджиев каза: "Това е благодарение на това, че подадох сигнал срещу член на надзорния съвет на Здравната каса. Заради Андрей Дамянов, срещу когото подадох сигнал. Три години бавят делото срещу него, но заради това в момента са тези измислени показания.", успя да добави Хасържиев, преди да влезе в залата.

Още: Кметът на район "Изгрев" изригна срещу Мариан Бачев: Обаждания от адвокати, сплашвания и евентуален конфликт на интереси

Другият задържан по случая - Росен Белов, който беше пуснат под домашен арест на първа инстанция, пристигна в Съдебната палата, но отказа коментар, съобщава NOVA.

Чести партита с употреба на дрога

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Actualno.com

Третият задържан - гъркът Анастасиос Михалидис, не е бил открит на адреса му, защото се е преместил, и това забави гледането на мярката с един час. Пред съда Михаилидис заяви, че е живял четири месеца в дома на Хасърджиев, тъй като имал нужда от място, където да отседне.

Още: "Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено": Позиция на Съюза на артистите в България

"Там често се организираха гей партита с употреба на дрога. Самият Хасърджиев е официално признат за зависим от амфетамини. Във въпросната вечер Росен Белов дойде с пострадалия - 20-годишния Георги. Той също носеше дрога - вероятно кокаин. Белов видях за пръв път тогава", твърди мъжът, цитиран от NOVA. По думите му той си тръгнал 30 минути по-късно. "Компанията не ми харесваше. Не знам Хасърджиев да има оръжие, нито някой да е бил връзван във въпросната вечер", подчерта той. 

В съдебната зала стана ясно, че Белов е комуникирал с момчето през мобилно приложение и то е знаело къде отива.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Станимир Хасърджиев съд Росен Белов
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес