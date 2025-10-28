"Видя се, че мнението на лидера на ГЕРБ на практика няма значение": Румяна Бъчварова с критики

Основният проблем в момента е липсата на каквато и да е прозрачност в договорките за управлението. Това мнение изрази пред БНР Румяна Бъчварова, социолог, бивш вътрешен министър и вицепремиер, както и бивш посланик в Израел. "Не знаем за какво са се разбрали ДПС-НН и ГЕРБ, освен правителството да бъде подкрепяно, не знаем условията на тази подкрепа", подчерта тя. По думите ѝ, за публиката това остава "в пълна тъмнина".

Според нея в изявленията си за преформатирането на управлението Бойко Борисов е бил искрен, но вече няма силата да промени ситуацията, в която се намираме. "Борисов, с целия си опит, може да даде обективна картина. Въпросът е дали тази негова оценка води до съответните политически последици."

"Дефектът, който се проявява в момента, беше заложен още при самото договаряне и това предопредели сегашната ситуация. В дружеските снимки не става ясно дали този дефект ще бъде поправен. Ще продължи да се натрупва напрежение", коментира социологът. "Не трябва да тълкуваме какво е имал предвид Пеевски и какви са били неговите мотиви, нека тълкуваме неговите действия. Виждаме известна хаотичност в действията. Вижда се припряност."

Още: "Не сме предали Киселова". Да, само нея не сте, другари

Трусовете във властта

На този фон се забелязва как дори когато не са лидерски, партиите са на лидерите си и не знаем дали това е колективна воля на съответните политически субекти, отчита Румяна Бъчварова. "Ние нямаме жизнени партийни субекти. Партиите в България или са лидерски – признато, доказано, но всички останали са партии на лидерите си. Не знаем примерно в МЕЧ, "Възраждане", какво мислят нейните симпатизанти. Това е съществен проблем. Не може една личност да олицетворява обща воля на много хора."

БСП ще приеме всякакви компромиси само заради факта, че е във властта, където не е била много отдавна, но това не е истинската политика, смята тя.

Снимка: БГНЕС, архив

"Няма дебат по политически въпроси. Ние се въртим в сюжет на махленски отношения. А зад политиката стоят решенията за нашия живот и решенията за бъдещето на държавата ни. Това абсолютно отсъства, защото партиите не го произвеждат."

Още: Сачева не вижда "изяждане" на ГЕРБ - имало събития на младежите и нови 1000 членове на партията за година

Запитана къде са ИТН и защо мълчат, Бъчварова заяви: "Всъщност там няма партия. Има група около формалния лидер и всякакви изненади са възможни. Няма никаква политика в това поведение. Ние имаме субект във властта, за когото не знаем нищо и от когото можем да очакваме всичко."

Опозицията

"Хората, които се страхуват от Радев, ще го направят фактор в политиката. Той към момента е виртуална възможност, но дори в този виртуален вариант стои като плашещ фактор за останалите", каза още Бъчварова. Нов субект, който влиза в политическата система, означава разрушаване на определени зависимости и схеми на управлението в момента и нарушаването на определени интереси, допълни социологът.

Още: “Премостих“: Борисов обясни защо е с Пеевски и поиска ГЕРБ на друго ниво (ВИДЕО)

Ще видим на живо как през държавния бюджет се купуват определени съсловия, прогнозира още Бъчварова. Според нея това е "продължение на практиката на купуване на електоралната любов". Във връзка с идеята за ротация на поста председател на Народното събрание социологът отбеляза, че това е промяна на условията на съществуване на властта и на правилата в движение – "нещо, което по средата на пътя не се прави".

"След Рая Назарян кой ще бъде следващият? Това не е политически технология."

"Нямаме белези за нестабилност на управлението, освен мнението на лидера на ГЕРБ, което се видя, че на практика няма значение. Вътрешните фактори гарантират тази стабилност. Външните фактори могат да повлияят. Месеците след Нова година ще бъдат доста политически напрегнати", обобщи Румяна Бъчварова, визирайки и казуса с "Лукойл".

Още: Радев, еврото, Путин, Тръмп и мирът: Румяна Бъчварова в Студио Actualno (ВИДЕО)