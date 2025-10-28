Украйна се похвали с два унищожени руски радара на фона на тежките боеве в Донбас (ВИДЕО)

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) съобщи на 28 октомври, че е нанесло удари по две руски радарни станции и стартова площадка за руска противовъздушна ракетна система в източната част на Донбас. Прилагайки кадри от дронове на предполагаемите нападения, от агенцията заявиха в публикация в Telegram, че специалните сили „систематично” са атакували руските противовъздушни системи в този район през последните две седмици, унищожавайки два радара 48Я6-K1 "Подлет" и пускова установка 9A82 от комплекса С-300.

Тежките сражения в Донбас

Изявлението идва в момент, в който украинските сили бавно биват изтласквани от крепостите си в Донбас, превъзхождани по брой и претоварени от безмилостните руски пехотни атаки по целия фронт.

Макар операции като последната срещу руските системи за противовъздушна отбрана, за която съобщава ГУР, да могат временно да помогнат на украинските сили да защитят съответните сектори на фронта, реалността на място остава мрачна за Киев, пише Kyiv Independent.

Руските войски вече са влезли в обсадения от дълго време Покровск, полуобграждайки ключов украински логистичен център, и се опитват да принудят украинците да се оттеглят.

На 26 октомври украинската армия призна, че Русия е събрала около 200 военнослужещи в Покровск, прониквайки с малки пехотни групи, и съобщи за престрелки и битки с дронове в града