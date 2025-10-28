Левски се похвали с нов автобус, возилото е последна дума на техниката (ВИДЕО)

ПФК Левски представи новия си клубен автобус, който ще превозва играчите и спортно-техническия щаб на „сините“ при техните пътувания в страната и в чужбина.

Возилото с марка Setra S 517 HD е с дължина 14 метра и е специално конфигурирано за нуждите на професионален футболен отбор, като вместо стандартния брой места автобусът предлага 35 седалки, което осигурява повече пространство и комфорт за пътниците, съобщиха от вносителя „Силвър Стар“, генерален дистрибутор на Daimler Busses за България. Рейсът е оборудван с автоматизирана трансмисия и с двигател Euro VI E – най-високият екологичен стандарт, осигуряващ минимално отделяне на вредни емисии и мощност от 456 к. с.

Автобусът е оборудван с множество екстри

Интериорът е изграден изцяло в традиционните сини цветове на Левски, като са използвани материали от най-висок клас. Салонът разполага с равен под и седалки тип Ambassador – най-високият клас при Setra – разположени 2 към 1 на ред, осигуряващи индивидуално пространство и удобство.

Подглавниците ще бъдат брандирани с логото на отбора, а допълнителните удобства включват тоалетна, аудио-видео система и мощен двузонов климатик, който гарантира еднакъв микроклимат по цялата дължина на салона.

Всеки пътник разполага с USB порт за зареждане на мобилни устройства, а при необходимост и мощен токопреобразувател 230V/2300W, който може да осигури захранване и за други стандартни електрически уреди на борда.

Новият автобус на Левски е оборудван с най-модерните системи за безопасност, сред които Active Brake Assist (ABA), асистент за поддържане на лента, асистент за умора на водача, радарен асистент при завой, както и автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система.

„Това е дългоочаквано подобрение от всички ни. Горди сме, че работим с една от най-добрите компании в сегмента и заедно избрахме модел, който покрива най-високите стандарти за комфорт, сигурност и представителност. Благодарим на „Силвър Стар“ за професионализма и партньорството”, заяви изпълнителният директор на ПФК Левски Даниел Боримиров, цитиран от клубния сайт.

Закупуването на новия автобус е финансирано частично с подкрепата на "ОТП Лизинг".

