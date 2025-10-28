Нидерландци искат 5 милиона от Левски за 19-годишен нападател

Нидерландци са поискали 5 милиона лева от Левски за 19-годишен нападател. Става въпрос за гранда от Ниската земя ПСВ Айндховен, чийто офанзивен футболист Робин ван Дувен бе набелязан от „сините“ за евентуално ново попълнение на тима. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, ръководството на Левски работи усилено по зимната селекция в отбора като един от постовете, на които се търси нов футболист е този на централния нападател.

Робин ван Дувен е част от втория отбор на ПСВ Айндховен

Робин ван Дувен e част от втория отбор на ПСВ Айндховен и все още не е изиграл нито един мач за представителния тим. Шефовете на „филипсите“ обаче виждат в него сериозен потенциал и поради тази причина са завишили сериозно цената му, след като са разбрали за интереса на Левски. Шефовете на нидерландците все пак са готови да се разделят с 19-годишния талант, но само при положение, че получат минимум 2,5 милиона евро за правата му.

Robin van Duiven ('06) scoorde dit seizoen 4 keer in 3 wedstrijden voor Jong PSV. pic.twitter.com/O4PEdN9Rwc — Raphaël Bejczy (@ScoutEredivisie) August 23, 2025

Исканата сума е доста висока за възможностите на Левски

Исканата от ПСВ сума за Ван Дувен е много висока за Левски, но ръководството на българския гранд се надява, че ще успее да склони колегите си от Нидерландия да намалят финансовите си изисквания за нападателя. Ако това не се случи, то „сините“ ще се насочат към друг футболист на този пост. Наскоро се заговори, че българският гранд проявява интерес към играча на португалския Жил Висенте – Пабло Филипе.

