Кремъл кокетничи с Тръмп, за да го удържа. Рояци от дронове над Покровск, наводнение за руснаците към Вовчанск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Още няма конкретни насоки, но принципната основа на желанието да има среща остава. Това заяви Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския диктатор Владимир Путин, визирайки евентуална втора среща между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Ушаков явно увърташе, без да казва твърдо, че Русия не иска лидерът ѝ да се среща с американския президент и стигна дори дотам да обяснява как среща ще има, ако „експертите“ (вероятно бъдещи работни групи) уточнят рамките какво се цели да се постигне. Тръмп вече открито каза рамката – няма да се виждам лично с Путин, ако не е ясно, че ще има спиране на огъня в Украйна след срещата ни (единствено на срещата трябва да се уточнят точните условия и параметри).

Ушаков отговори и с "не знам" на въпрос ще се случи ли нещо до края на годината – а въпросът беше зададен от придворното оръжие на Кремъл Павел Зарубин - Още: Консервативно издание разкри кой мъти главата на Тръмп за "Томахоук" и Украйна

🤡 The Kremlin still doesn’t know when the meeting with Trump will take place, but says it’s “ready in principle”



Putin’s aide Ushakov said there are “no timeframes yet,” but the readiness remains.



How to say you really want to be invited back to the summit — without actually… pic.twitter.com/UNmpJIVOiC — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Думите на Ушаков са поредният елемент в руската стратегия Тръмп да бъде колкото се може повече сдържан за нови мерки срещу Русия – санкции или ракетите "Томахоук". Ден по-рано, пред унгарския канал Ultrahang, руският външен министър Сергей Лавров обясни как Кремъл бил готов да работи за мир в Украйна на база постигнатото между Путин и Тръмп в Аляска, обаче американската администрация се дръпнала назад. Защо се е дръпнала – уникален отговор даде Алексей Чепа, зам.-председател на комисията по външна политика на Думата. Според него, натискът от Украйна върху САЩ накарал Вашингтон да се дръпне от преговорите, като точните му думи са цитирани в библиографията на дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Какво е постигнато в Аляска според Лавров – внушението е да има прекрояване на международния ред в смисъл Русия да стане истинска световна сила и то за сметка на НАТО като военен инструмент на Запада. Това внушение е поставено на основата Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област – украински земи – да бъдат признати за руски от международната общност, с аргумент, че там имало референдуми и хората се произнесли, там живеели руснаци и Кремъл пази руския бит от заличаване. Колко фалшиви бяха въпросните референдуми отдавна се видя – проведени в условията на окупация и под дулото на оръжията на руската армия. Лавров коментира, че сега вече САЩ трябвало да направят първа стъпка за нови преговори – и той, и Чепа повториха отново руската гледна точка, че примирие ще позволи на Украйна да си поеме дъх и да се превъоръжи – Още: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Извън тази по-дипломатическа реторика, на дневен ред е и редовният руски номер – дрънкане на ядреното оръжие и то с новата ракета "Буревестник". Принципът е ясен – да има тояга и към моркова:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много рязко увеличение на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база съгласно официалната информация от украинския генщаб. На 27 октомври е имало цели 218 бойни сблъсъка, което е с цели 94 повече на дневна база! Руснаците са хвърлили 186 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 18 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 24 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3938 изстреляни снаряда, като това е с около 100 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 3435 FPV дрона, което е с около 2700 по-малко спрямо предходното денонощие (доста изненадващ дневен спад и то рекорден), сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Без изненада – фокусът на боевете е при Покровск и в двете направления северно и южно от града. В самото Покровско направление е имало 79 спрени руски пехотни атаки. Още 32 са извършени на север, в направлението от Торецк към Константиновка, както и допълнителни 4 още по-на север, в направлението от Часов Яр към Константиновка (Краматорско). 28 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг на Покровск Олександриевско направление. В северната част на Харковска област, при Вовчанск, е имало 11 руски пехотни атаки, а в граничния район на Суми и Курска област – 10. По 9 руски пехотни атаки са станали в Купянското и Лиманското направление, а в съседното от юг на Лиман Славянско направление е имало 11 руски пехотни атаки.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, отчита добри новини за защитата на Мирноград, на северния фланг на Покровск – заради връщането на село Сухецко като украинска позиция, което стана в края на миналата работна седмица. Защо това е важно – защото украинците напредват от север на юг към село Родинско, което руснаците от няколко седмици не могат да превземат и с това да отрежат пътя от Добропиля за Покровск не само с дронове и артилерия, но и със сухопътни позиции. Машовец е категоричен: Руските части в Родинско и в Червени Лиман, които се мъчат да стигнат до северните покрайнини на Мирноград, ще са в много тежка ситуация. Колко тежка – видеокадри от покрайнините на Родинско как украинците с дронове прочистват руски позиции демонстрират много ясно. Машовец обаче добавя, че по-голямата опасност за Покровск е напредъкът на руската армия от запад (през Южната дъга), в индустриалната зона на града, където руснаците твърдо държат контрол на територията до жп линията. За тази зона на бойните действия руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че вече имало руски позиции в района на стоманолеарния завод на Покровск – Още: "Взривяваме всичко. Няма да ги има Киев, Харков, Одеса": Лицето на рашизма, което CNN разби пред камера (ОБЗОР – ВИДЕО)

Footage shows a BTR crew from the 14th “Chervona Kalyna” Brigade clearing Russian troops from abandoned buildings in Rodynske. Despite Russian claims of full control, fighting continues, Ukraine still holds firm presence in the town. pic.twitter.com/yxBXmA5G34 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025

Машовец написа и отделна публикация за друго – да не си мислят хората, че руското военно командване е съставено само от идиоти и заради това военният провал на Русия в крайна сметка е неизбежен. Украинският експерт коментира изрично: "Може би от информационно-психологическа гледна точка тази представа е подходяща, но от балансирана, рационална оценка и анализ на действията на противника - абсолютно не". Руснаците се учат на всички нива – тактически и стратегически, добавя Машовец и дава пример с операциите за превземане на Бахмут и Авдеевка и с тези за превземане на Покровск и Купянск. В първите два случая Русия хвърли напред и фронтално огромни сили и даде много жертви. Сега тактиката е различна – опити да се задушат Покровск и Купянск, с постоянни операции с малки групи, за да е по-трудно да бъдат елиминирани, които навлизат в пролуките на украинската защита и така създават условия тя да рухне, след като бъдат укрепени нови руски позиции в дадения сектор и постепенно дойдат подкрепления, които да ги удържат. В цитирания по-горе дневен обзор на ISW също има такива разсъждения, на украински взводен командир пред украинската държавна медийна мрежа "Суспилно" и телевизия "Еспресо" – че малки руски групи навлизат в Покровск, крият се по мазетата на избрани къщи, разузнават и влизат в бойни действия тогава, когато са сигурни, че могат да спечелят, като същевременно подсигуряват и изчакват идването на още подкрепления, малко по-малко, за да създат накрая числено превъзходство в определена зона и да я овладеят сигурно и окончателно.

Заключението – сега непосредствените цели на руската армия са пълно овладяване на Родинско от север и Удачно и Котлино от юг, за да може с настъплението от запад през индустриалната зона на Покровск градът да бъде поставен пред свършен факт, че ще бъде обкръжен неизбежно. Но руският неуспех в сектора при Добропиля дава надежда на украинците, че могат по-ефективно и за по-дълго време да спрат руския напредък по северния фланг на Покровск:

More footage released by the 33rd Mechanized Brigade of the same attack. https://t.co/gLTihvGtOx pic.twitter.com/IjBkNdluJs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025

Иначе кратко видео ясно показва в какво се е превърнала съвременната сухопътна война – кадрите са от района на Покровск и на тях се вижда колко много дронове действат едновременно във въздуха. Многократно вече беше коментирано и от украински, и от руски военни източници, че с FPV дронове в достатъчно количество се създават т.нар. kill zones (т.е. зони, покрити от дронове, през които не можеш да минеш жив) и тези зони стават все по-големи:

A visual example of the density of FPV drones in Pokrovsk. pic.twitter.com/05s9gCw7A0 — WarTranslated (@wartranslated) October 27, 2025

Друг проблем за руснаците – украинският удар по Белгородския язовир. Вече има видеа от руски позиции на юг, които са наводнени заради пробива в язовира. Говорителят на съвместното командване на украинските въоръжени сили полковник Виктор Трехубов заяви, че заради покачващата се вода в река Северски Донец са застрашени позиции на 128-ма, 116-та и 136-та руски бригади, чиято задача е да напредват през Вовчанск. Видеокадри от западните покрайнини на брега, в които се вижда как украинска част елиминира руска позиция, като убива и пленява руски войници, подсказват, че руската армия е напреднала още малко по-напред. Руски военни канали твърдят, че е превзето село Синелково и оттам руски войници напредват във Вовчанск. Руският военнопропаганден канал "Два майора" се хвали, че руски войници превзели повече от 10 сгради във Вовчанск, което обаче е далеч от хвалбите на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов, че 70% от Вовчанск са под руски контрол – Още: Русия обяви извънредно положение заради ударения от Украйна Белгородски язовир (ВИДЕО)

Russian positions downstream of the damaged Belgorod dam are now flooded and severely compromised. Footage shows waterlogged trenches, submerged equipment, and disrupted logistics. pic.twitter.com/5ZGNLOMW3A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025

Също геолокализирани видеокадри и то руски, с удари и унищожаване на украински войници, подсказват, че украинската армия е успяла да напредне северно от село Пищане, югоизточно от град Купянск. Тези кадри оборват твърденията на Герасимов, че руската армия контролира и двата фланга на Купянск, през река Оскол:

Излезе и новина, че Украйна е избрала германския бронетранспортьор Lynx като следващ свой основен елемент в сухопътната военна техника. В края на седмицата се очаква Rheinmetall да отвори завод за производство на оръжия за Украйна и се счита, че основната дейност ще е именно производство на Lynx. А руските военнопропагандни телеграм канали споделят масово видеоклип как севернокорейски войници, биещи се за армията на Путин срещу Украйна, държат портрет на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун преди да влязат в бой:

Russian channels are now sharing North Korean propaganda clips showing DPRK soldiers holding a portrait of “Leader” Kim Jong Un before going to battle.



A bizarre attempt at glorifying sacrifice. Thousands of them were wounded and/or killed in Kursk region. pic.twitter.com/BgTC2lG6kx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025

Още: Унижение в ефир за пратеника на Путин в САЩ: Американският финансов министър го постави на място (ОБЗОР – ВИДЕО)