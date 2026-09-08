За първи път от 60 години: Ново огнище на антракс у нас

Нов потвърден случай на антракс у нас заради починало говедо. Поради тази причина се въвежда забрана за движение на животни и фуражи и ваксинация на всички подлежащи на имунизиране животни в село Езерче, община Цар Калоян.

В община Цар Калоян не е регистриран случай на антракс през последните 50–60 години.

Мерките бяха приети на извънредно заседание на Областната епизоотична комисия в Разград, свикано от областния управител Айлин Башева. Българската агенция по безопасност на храните обяви първично възникнало огнище на заболяването.

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Теренът, на който е открито говедото, ще бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела. Ветеринарните лекари ще наблюдават здравословното състояние на всички възприемчиви животни във фермата.

Властите забраниха движението на такива животни и на фуражи от и към животновъдния обект и населеното място. Предстои инвентаризация на всички ферми и отглежданите в тях възприемчиви животни в Езерче, както и ваксинацията им срещу антракс.

Областният управител ще следи изпълнението на разпоредените мерки. Жителите на Езерче са призовани да съдействат на отговорните институции.

Случаят

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Стана ясно, че говедото е починало внезапно в ограден с електропастир терен на около 100 метра от фермата. Лабораторните изследвания в София са потвърдили заболяването, предаде БГНЕС.

Мястото е обработено своевременно, а трупът е изпратен в екарисаж. Животното не е било отваряно или транжирано, което е ограничило риска от разпространение на заразата, съобщи д-р Юлиан Йорданов от Областната дирекция по безопасност на храните в Разград.

Четирима души са имали контакт с трупа – двама ветеринарни лекари и двама работници във фермата. Те са използвали лични предпазни средства, приложени са им профилактични мерки и се намират под медицинско наблюдение.

Здравните власти уточняват, че заболяването засяга предимно животни и не се предава от човек на човек.