Ароматно Великденско агнешко в патладжан (ВИДЕО)

Шеф Виктор Ангелов разнообразява великденската трапеза с ароматно агнешко, бавно задушено в подправки и поднесено в естествена „лодка" от патладжан. Рецептата е част от кулинарната рубрика на BILLA, в която топ готвачът споделя своите най-вдъхновяващи идеи за празничната трапеза. Опитайте това ястие с ориенталски привкус с кус кус и сос от тахан и направете Великден незабравим.
Необходими продукти:
Необходими продукти:
За месото
- 800 гр агнешко месо (плешка и бут)
- 150 мл зехтин
- Марината микс (канела, кардамон, карамфил, пушен червен пипер, сол, пипер)
- 3 скилидки чесън
- 2 глави лук (на ситно)
- 2 големи патладжана
- 2 ч. л. доматено пюре
- 800 гр консерви домати на кубчета
- 2 с. л. мед
- 500 мл бульон (агнешки или телешки)
За соса:
- 1 кофичка кисело мляко
- 2 лъжици тахан
- 0.5 връзка магданоз
- сол
- зехтин
- лимон
- чесън
За кус куса:
- 200 гр фин кус кус
- 50 гр сушени кайсии
- 250 мл бульон
- 1 ч. л. мед
- сол
- куркума
- зехтин
Начин на приготвяне
- Разполовете патладжаните по дължина, извадете вътрешността и я нарежете на едри парчета. Осолете и оставете за 15 минути да пуснат горчивия сок.
- Мариновайте агнешкото месо, нарязано на едри парчета, със зехтин, канела, пушен пипер, кардамон, карамфил, сол и пипер.
- В умерено сгорещен тиган изпържете лодките патладжан и ги извадете настрана. След това изпържете парчетата патладжан и също ги оставете настрана.
- В същия съд запържете агнешкото месо до златисто. Добавете лука, а след това и чесъна. Подправете с микса от подправки.
- Добавете доматеното пюре и минута след това доматите от консерва и меда.
- Налейте бульона и оставете на тих огън за 1,5–2 часа.
- Когато месото е готово и крехко, добавете парчетата изпържен патладжан и разпределете ястието в лодките патладжан.
- Печете 20 минути на 200°C във фурна.
- Смесете киселото мляко с тахана, магданоза и джоджена. Подправете със сол, зехтин, лимон и чесън.
10. Залейте кус куса с бульона, добавете меда, солта, куркумата и зехтина. Оставете да набъбне, след което добавете сушените кайсии.
11. Поднасяме с кус кус и сос с кисело мляко.
Добър апетит!