Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ароматно Великденско агнешко в патладжан (ВИДЕО)

09 април 2026, 16:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Ароматно Великденско агнешко в патладжан (ВИДЕО)

Шеф Виктор Ангелов разнообразява великденската трапеза с ароматно агнешко, бавно задушено в подправки и поднесено в естествена „лодка" от патладжан. Рецептата е част от кулинарната рубрика на BILLA, в която топ готвачът споделя своите най-вдъхновяващи идеи за празничната трапеза. Опитайте това ястие с ориенталски привкус с кус кус и сос от тахан  и направете Великден незабравим.

Необходими продукти:

Необходими продукти:

За месото

  • 800 гр агнешко месо (плешка и бут)
  • 150 мл зехтин
  • Марината микс (канела, кардамон, карамфил, пушен червен пипер, сол, пипер)
  • 3 скилидки чесън
  • 2 глави лук (на ситно)
  • 2 големи патладжана
  • 2 ч. л. доматено пюре
  • 800 гр консерви домати на кубчета
  • 2 с. л. мед
  • 500 мл бульон (агнешки или телешки)

За соса:

  • 1 кофичка кисело мляко
  • 2 лъжици тахан
  • 0.5 връзка магданоз
  • сол
  • зехтин
  • лимон
  • чесън

За кус куса:

  • 200 гр фин кус кус
  • 50 гр сушени кайсии
  • 250 мл бульон
  • 1 ч. л. мед
  • сол
  • куркума
  • зехтин

Начин на приготвяне

  1. Разполовете патладжаните по дължина, извадете вътрешността и я нарежете на едри парчета. Осолете и оставете за 15 минути да пуснат горчивия сок.
  2. Мариновайте агнешкото месо, нарязано на едри парчета, със зехтин, канела, пушен пипер, кардамон, карамфил, сол и пипер.
  3. В умерено сгорещен тиган изпържете лодките патладжан и ги извадете настрана. След това изпържете парчетата патладжан и също ги оставете настрана.
  4. В същия съд запържете агнешкото месо до златисто. Добавете лука, а след това и чесъна. Подправете с микса от подправки.
  5. Добавете доматеното пюре и минута след това доматите от консерва и меда.
  6. Налейте бульона и оставете на тих огън за 1,5–2 часа.
  7. Когато месото е готово и крехко, добавете парчетата изпържен патладжан и разпределете ястието в лодките патладжан.
  8. Печете 20 минути на 200°C във фурна.
  9. Смесете киселото мляко с тахана, магданоза и джоджена. Подправете със сол, зехтин, лимон и чесън.

10. Залейте кус куса с бульона, добавете меда, солта, куркумата и зехтина. Оставете да набъбне, след което добавете сушените кайсии.

11. Поднасяме с кус кус и сос с кисело мляко.

Добър апетит!

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Billa
Още от Рецепти
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес