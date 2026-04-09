Ароматно Великденско агнешко в патладжан (ВИДЕО)

Шеф Виктор Ангелов разнообразява великденската трапеза с ароматно агнешко, бавно задушено в подправки и поднесено в естествена „лодка" от патладжан. Рецептата е част от кулинарната рубрика на BILLA, в която топ готвачът споделя своите най-вдъхновяващи идеи за празничната трапеза. Опитайте това ястие с ориенталски привкус с кус кус и сос от тахан и направете Великден незабравим.

Необходими продукти:

За месото

800 гр агнешко месо (плешка и бут)

150 мл зехтин

Марината микс (канела, кардамон, карамфил, пушен червен пипер, сол, пипер)

3 скилидки чесън

2 глави лук (на ситно)

2 големи патладжана

2 ч. л. доматено пюре

800 гр консерви домати на кубчета

2 с. л. мед

500 мл бульон (агнешки или телешки)

За соса:

1 кофичка кисело мляко

2 лъжици тахан

0.5 връзка магданоз

сол

зехтин

лимон

чесън

За кус куса:

200 гр фин кус кус

50 гр сушени кайсии

250 мл бульон

1 ч. л. мед

сол

куркума

зехтин

Начин на приготвяне

Разполовете патладжаните по дължина, извадете вътрешността и я нарежете на едри парчета. Осолете и оставете за 15 минути да пуснат горчивия сок. Мариновайте агнешкото месо, нарязано на едри парчета, със зехтин, канела, пушен пипер, кардамон, карамфил, сол и пипер. В умерено сгорещен тиган изпържете лодките патладжан и ги извадете настрана. След това изпържете парчетата патладжан и също ги оставете настрана. В същия съд запържете агнешкото месо до златисто. Добавете лука, а след това и чесъна. Подправете с микса от подправки. Добавете доматеното пюре и минута след това доматите от консерва и меда. Налейте бульона и оставете на тих огън за 1,5–2 часа. Когато месото е готово и крехко, добавете парчетата изпържен патладжан и разпределете ястието в лодките патладжан. Печете 20 минути на 200°C във фурна. Смесете киселото мляко с тахана, магданоза и джоджена. Подправете със сол, зехтин, лимон и чесън.

10. Залейте кус куса с бульона, добавете меда, солта, куркумата и зехтина. Оставете да набъбне, след което добавете сушените кайсии.

11. Поднасяме с кус кус и сос с кисело мляко.

Добър апетит!