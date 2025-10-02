Бърза и вкусна рецепта: Сандвич с яйце на тиган

Този сандвич с яйце бързо ще попълни енергийните и протеинови резерви на тялото ви - приотвя се бързо и лесно на тиган и е по-различна алтернатива на класическите рецепти. Ето как да си приготвите вкусен сандвич на тиган.

Рецепта за вкусен сандвич с яйце на тиган

Предлагаме ви рецепта за сандвич с яйца – просто, бързо и невероятно вкусно ястие, което ще ви зареди с енергия за целия ден.

За приготвянето на този вкусен сандвич ще ви трябват: обикновен леко препечен хляб (или друг вид, ако предпочитате) - 2 филийки, пилешко яйце - 1 бр., масло - 1 чаена лъжичка, твърдо сирене (нарязано) - 1-2 филийки, шунка или наденица (нарязани) - 1-2 филийки, сол, смлян черен пипер - на вкус, билки (копър, магданоз, или други по избор).

Вземете една филия хляб и използвайте чаша, нож или формичка за сладки, за да изрежете дупка в центъра. Важно е дупката да е достатъчно голяма, за да побере яйце, но не толкова голяма, че хлябът да се разпадне.

Бързо на тиган: Никога не сте опитвали по-вкусни сандвичи

Загрейте тигана на среден огън. Разтопете маслото в тигана. Поставете филия хляб с дупка в него. Внимателно чукнете яйцето и го изсипете в дупката. Подправете със сол и черен пипер на вкус. Поставете шунката или наденицата около хляба и яйцето. Покрийте тигана с капак и гответе сандвича за 2-3 минути или докато яйцето се стегне, но жълтъкът е все още течен. Ако предпочитате по-твърд жълтък, дръжте сандвича в тигана с капака малко по-дълго.

Лекар: Яжте го всеки ден, това е най-добрият сандвич за сваляне на холестерола, здравен съвет за деня, 28 октомври

Обърнете сандвича с шпатула и поставете резен сирене отгоре. Покрийте тигана с капак и гответе още 1-2 минути или докато сиренето се разтопи. Поставете сандвича в чиния. Отгоре сложете печена шунка или наденица и втората филия хляб. Гарнирайте с пресни билки, ако желаете. Може да използвате изброените по-горе или други свежи подправки.

Опитните готвачи препоръчват предварително да запечете филийките хляб в тостер или сух тиган – това ще направи сандвича по-хрупкав и по-апетитен. Друг вариант е една филия да се запече предварително само от едната страната и да се сложи в тигана от страната, която не е запечена. Също така, за да се сготви яйцето по-равномерно, можете да добавите малко вода в тигана и да го покриете с капак – това ще създаде ефект на "изпичане" от двете страни.

Добър апетит!

Сандвичът на лорд Сандвич: как хазартът създаде най-популярната храна в света