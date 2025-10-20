Бързо и лесно: Това е рецептата за най-пухкавия омлет, от който ще си оближете пръстите

Искате да приготвите пухкав и сочен зеленчуков омлет? Той ще бъде още по-вкусен, ако добавите пресни билки или подправки. Рецептата за този пухкав зеленчуков омлет е истинска находка за тези, които ценят времето си и се наслаждават на вкусна закуска. Приготвя се бързо - резултатът е пухкав и сочен омлет, а добавянето на зеленчуци го прави не само вкусен, но и здравословен.

Рецепта за пухкав и сочен омлет, от който ще си оближете пръстите

За приготвянето на този пухкав омлет ще са ви необходими следните съставки: яйца – 3 броя, прясно мляко – 3 с. л., минерална вода (газирана) – 1 с. л.; домат – 1/2 броя, чушка - 0,5 броя, замразен зелен грах (или варена царевица) – 2 с. л., растително масло – 1 с. л., сол – на вкус, смлян черен пипер – на вкус, сушен босилек –1 щипка.

Как да приготвите омлета? Нарежете домата и чушката на малки кубчета. Ако използвате замразен грах, залейте го с вряла вода. В дълбока купа разбийте яйцата с млякото, минералната вода, солта и черния пипер. Добавете сушения босилек и разбъркайте.

Загрейте растителното масло в тиган. Изсипете яйчената смес в тигана. Веднага добавете нарязаните зеленчуци и граха (или царевицата) към омлета. Гответе омлета на среден огън, покрит, за около 5-7 минути или докато стане пухкав и златистокафяв отдолу. Сервирайте този пухкав зеленчуков омлет топъл. Добър апетит!

За приготвянето на вкусен и пухкав омлет, независимо от рецептата, която сте избрали, необходимо е да спазване няколко съветиа от опитните готвачи. Ето какво включват те.

За да направите омлета още по-пухкав, разделете яйцата на белтъци и жълтъци. Разбийте белтъците в отделна купа, докато се образуват балончета, след което внимателно ги добавете към сместа от жълтъци, мляко и подправки.

Можете да използвате сметана вместо мляко – тогава омлетът ще бъде още по-крехък и деликатен. Добавянето на газирана минерална вода гарантира по-пухкава текстура. Тази съставка се съчетава идеално с всяка рецепта.

Ако обичате сирене, можете да добавите малко настъргано сирене или кашкавал към яйчената смес или да го поръсите върху готовия омлет - от топлината кашкавалът ще се разтопи. Добавянето на всякакви видове твърдо сирене също е разрешено. Може да изберете сирене или кашкавал според вашите вкусови предпочитания.

Добър апетит!

