Досега сте готвили пилешките гърди грешно: 7 грешки, които всяка домакиня прави

За заетите домакини пилешките гърди са истинска находка: те са универсални, евтини, готвят се бързо и се смятат за една от най-здравословните части на пилето. Но въпреки това всяка домакиня допуска грешки при приготвянето им - в резултат на това месото става сухо, жилаво или просто безвкусно.

За да сте сигурни, че ястията ви винаги са сочни, ароматни и достойни за менюто на ресторанта, трябва да избягвате тези 7 грешки.

Грешка №1: Готвене на филета без кожа

Много домакини са свикнали да купуват вече почистени филета - без кости и кожа. Но именно кожата помага месото да остане сочно: тя задържа влагата и създава защитен слой по време на печене или пържене. Ако не искате да консумирате излишни мазнини, просто отстранете кожата след готвене.

Ето каква е тайната на най-вкусните панирани пилешки гърди

Грешка №2: Липса на предварително мариноване

Пилешкото е доста постно месо, бързо губи сочността си. Решението е марината, саламура или поне сухи подправки. Дори обикновена марината от лимонов сок, чесън и зехтин върши чудеса. Натъркайте гърдите с червен пипер, босилек, мед и соев сос - бързо и невероятно вкусно.

Грешка №3: ​Пропускане на изтъняване на филето

Лекото изтъняване прави месото по-меко и му позволява да се сготви равномерно и по-бързо. Това е особено важно при пържене в тиган. Поставете месото в торбичка или между два листа пергамент и го ударете внимателно няколко пъти с кухненски чук, докато достигне дебелина 1,5 см.

Грешка №4: Неравномерна дебелина на месото

Често едната част от гърдите се оказва пресушена, докато другата е все още малко сурова. Причината е различната дебелина на месото. Изравнете го и ще избегнете пресушаване.

Идеална дебелина: равномерно разпределена по цялата дължина, така че месото да се сготви равномерно.

Грешка №5: Прекаляване с топлинната обработка

Недопеченото месо е опасно, но препеченото месо е безвкусно. Много домакини, страхувайки се от сурово месо, го преваряват. Решението е готварски термометър.

Как се приготвят кюфтета от пилешки гърди

Идеална температура: 71°C (165°F) след сваляне от котлона. Докато гърдите "почиват", температурата ще се повиши до 74°C (165°F) – безопасно и вкусно.

Грешка №6: Невъзможност месото да престои след топлинна обработка

След пържене или печене често нарязваме месото - и всички сокове изтичат. Покрийте пилето с фолио и оставете за 10 минути.

Защо работи: Соковете се разпределят равномерно, което прави месото много по-сочно.

Грешка №7: Сервиране без сос

Дори ако месото е малко сухо, сосът ще спаси ситуацията. Това не е маскировка - това е шанс да се придаде на ястието характерен и дълбок вкус.

Опитайте: сос от кисело мляко с билки, кремообразен сос от гъби, пикантен доматен сос или сос от медена горчица.

Как да приготвим най-сочните пилешки гърди на фурна