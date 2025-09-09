Разбиха беларуска разузнавателна мрежа в Европа

Чехия ще експулсира беларуски дипломат, обвинен в шпионаж, съобщи чешкото външното министерство, предаде Reuters. От чешката контраразузнавателна служба са заявили, че заедно с румънските и унгарските служби е била разбита беларуска разузнавателна мрежа, изградена в Европа. Отношенията на Минск с много централноевропейски страни станаха все по-напрегнати след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

Без толериране

„Обявихме беларуски дипломат, работещ за тайните служби, за персона нон града. Няма да толерираме да се злоупотребява с дипломацията и тя да се използва като прикритие за водене на дейности, свързани с тайните служби“, заяви външното министерство в публикация в „Екс“.

В Румъния антикриминалната прокуратура заяви, че разследва 47-годишен бивш висш служител на молдовските тайни служби за измяна. За разлика от Румъния и Чехия, Унгария поддържа топли дипломатически отношения с Русия и Беларус.

Полша

Припомняме, че на 6 септември 2025 г. министерството на външните работи на Полша се обърна към гражданите си в Беларус със спешна препоръка - да напуснат страната, колкото се може по-бързо с всякакви възможни начини. Това се случва след задържането на полски гражданин, заподозрян в шпионаж. "Гражданите на Полша може да се сблъскат с инциденти, които няма да са полезни за тях. Това не е демократична страна", коментира още външният министър Павел Вронски.

