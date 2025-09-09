Пожарът в Сакар се разраства, битката с огъня продължава

Продължава борбата с пожара в Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур. Обявеното частично бедствено положение в Свиленград остава в сила. Огънят вече обхвана 8000 декара и продължава да се разраства.В гасенето участват 14 екипа на пожарната, горски служители, военни и доброволци.

Огънят между селата в община Свиленград Лисово, Младиново и Костур възникна вчера следобед, но бързо се разрасна. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение. На терен са 14 екипа пожарникари с около 50 души, две верижни машини, ще се включат военнослужещи от армейското формирование в Хасково, доброволци и служители на горските стопанства.

По думите на Чакалов заради падането на температурите през нощта много от огнищата тази сутрин са неактивни, но той очаква с повишението на градусите през деня те да се активизират. Техниката ще прокарва просеки за ограничаване на разпространението. Засега не се предвижда в гасенето да участва военен хеликоптер "Кугър". Няма опасност за близките населени места, уверяват властите.